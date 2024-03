Em 2024, China prevê realizar cerca de 100 lançamentos aeroespaciais

Em 2024, o setor aeroespacial da China prevê realizar cerca de 100 lançamentos, potencialmente estabelecendo um novo recorde em número de lançamentos. O primeiro centro de lançamento comercial de foguetes do país está programado para realizar sua primeira missão, e vários satélites em constelação irão acelerar a construção de redes. A China Aerospace Science and Technology Corporation planeja realizar quase 70 missões espaciais, lançando mais de 290 veículos espaciais e executando uma série de tarefas importantes.

Em 26 de fevereiro, a China Aerospace Science and Technology Corporation em Pequim divulgou o “Livro Azul das Atividades de Tecnologia Aeroespacial da China (2023)” e apresentou a situação geral das missões espaciais para 2024. De acordo com as informações divulgadas, a China Aerospace Science and Technology Corporation planeja realizar quase 70 missões de lançamento espacial em 2024, lançando mais de 290 veículos espaciais e executando uma série de tarefas importantes. Isso inclui a conclusão do primeiro voo do foguete transportador Longa Marcha 6B e do foguete transportador Longa Marcha 12, a entrada em operação normal da estação espacial, a realização de duas missões de lançamento e retorno de duas naves espaciais de carga e duas naves espaciais tripuladas, o avanço do projeto de exploração lunar, o lançamento do satélite de retransmissão Queqiao-2 e da sonda Chang’e-6, para realização da primeira coleta e retorno de amostras do polo sul da parte de trás da lua e a aceleração da construção do “novo sistema de satélites de sensoriamento remoto comercial” da China Aerospace Science and Technology Corporation.

Além disso, a China Aerospace Science and Technology Corporation continuará a realizar um intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento em 2024, avançando de forma abrangente nos projetos de exploração lunar tripulada, exploração espacial profunda, e no desenvolvimento de mais de 200 veículos espaciais, incluindo a nova geração de naves espaciais tripuladas de órbita terrestre baixa, a sonda Chang’e-7, a sonda Tianwen-2 e o satélite de detecção de micro-ondas em órbita geoestacionária. A empresa também completará várias missões de lançamento comercial e publicará informações sobre a capacidade de carga disponível, oferecendo oportunidades de lançamento e transporte para usuários comerciais e fornecendo serviços de lançamento “one-stop” rápidos, estáveis e confiáveis. Além disso, a China Aerospace Science and Technology Corporation estenderá a aplicação do sistema BeiDou e os serviços de valor agregado para atender às necessidades de desenvolvimento estratégico nacional e econômico e social, integrando o sistema de aplicação BeiDou e os serviços de valor agregado em novos campos e apoiando o desenvolvimento econômico em áreas-chave.

O Livro Azul também mostra que a China realizou 67 missões de lançamento espacial em 2023, classificando-se em segundo lugar no mundo, desenvolvendo e lançando 221 veículos espaciais, estabelecendo novos recordes de número de lançamentos e veículos espaciais na China. A série de foguetes Longa Marcha realizou 47 lançamentos bem-sucedidos, ultrapassando 500 lançamentos no total, e outros 20 lançamentos foram realizados por foguetes comerciais.

