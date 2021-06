Em 1953, cientista previu que um líder chamado 'Elon' comandaria Marte

Em 1953, um cientista previu que um homem chamado 'Elon' levaria humanos a Marte e se coroaria como o 'Imperador Marciano'. Em outubro deste ano, Elon Musk, CEO e fundador da SpaceX, afirmou que em 2024 humanos poderiam colocar os pés no planeta vermelho.

Para o bilionário, a única maneira de salvar o futuro da humanidade é colonizando o espaço. "Se tornarmos a vida multiplanetária, pode chegar um dia em que algumas plantas e animais morram na Terra, mas ainda estejam vivos em Marte", tuitou Musk em 17 de abril.

If we make life multiplanetary, there may come a day when some plants & animals die out on Earth, but are still alive on Mars

O que Musk provavelmente não sabia é que seu destino já estava traçado. Não nas estrelas, mas no papel. Em 1953, foi publicado um livro que previa planos para um "Elon" levar humanos a Marte. Em 30 de dezembro, Musk citou uma frase popular de "Young Frankenstein" no Twitter: "Destino, destino. Para mim, não há como escapar disso".

Apesar da frase ter origem ficcional, a citação é, na verdade, referindo-se a ideias sobre a predestinação, em que a vida de cada ser humano já está predeterminada por desígnio divino ou por questões genéticas.

Postar isso no Twitter levou a uma revelação surpreendente: um usuário do Twitter, Toby Li, respondeu o tuíte de Musk: "Falando sobre destino, você sabia que um livro de Von Braun de 1953 referia-se a uma pessoa chamada Elon que traria os humanos para Marte? Muito maluco."

O livro a que ele se refere é "Projeto de Marte: um conto técnico", escrito por Wernher Von Braun, um engenheiro astronáutico e arquiteto espacial alemão-americano, de acordo com o Gizmodo.

Seu livro de não ficção não é um ensaio padrão: ele usa uma narrativa para explicar ao leitor comum como uma viagem a Marte seria na Guerra Fria.

O problema é que a explicação do usuário não foi totalmente precisa. Em seu livro, Von Braun não diz que uma pessoa chamada Elon levaria a humanidade a Marte, mas sim que o nome da posição do líder seria "Elon".

O fato foi esclarecido por outro usuário do Twitter, Pranay Pathole, que publicou o trecho do livro em inglês.

Yeah it's real. This is the English transcript of the same book ... But "Elon" referred by Von Braun in the book isn't the name of the person but rather the name of the position something like an elected meritocratic president

Segundo a narrativa, "o governo marciano era dirigido por dez homens, cujo líder foi eleito por sufrágio universal por cinco anos e intitulado 'Elon'. Duas casas do Parlamento promulgaram as leis a serem administradas por Elon e seu gabinete." Em uma atualização temporária de seu perfil no Twitter, Musk se autoproclamou imperador de Marte.