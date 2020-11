É possível ter covid-19 e gripe? Dados dos EUA mostram que sim

Você já parou para se perguntar se é possível ser infectado com o vírus da gripe e com o novo coronavírus ao mesmo tempo? Dados divulgados pelo Departamento de Saúde de Serviços Sociais do condado de Solano, na Califórnia, mostram que sim.

A entidade encontrou um caso de coinfecção dos vírus nas últimas semanas. A pessoa conseguiu sobreviver e se recuperar. Mas com a chegada do inverno nos Estados Unidos, a partir do mês que vem, casos assim podem se tornar ainda mais comuns.

Os Estados Unidos já têm mais de 11 milhões de casos registrados da covid-19 desde o início da pandemia e, na semana passada, teve mais de 150 mil novos casos em um só dia.

Em estudo publicado em pré-impressão (sem revisão de pares) no jornal científico The Lancet, em março, foram descritos nove casos de coinfecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e pelo influenza A e B que foram encontrados na China, em Wuhan e áreas vizinhas. Apenas um dos pacientes não tinha se recuperado até a publicação da pesquisa.

Segundo David Courtney, pesquisador de pós-doutorado em Virologia Molecular na Queen’s University Belfast, no Reino Unido, afirma que casos de coinfecção pode estar subnotificados porque os médicos raramente testam amostras de pacientes para algum outro vírus além do novo coronavírus no estágio atual da pandemia.

O especialista alerta que os vírus são de famílias completamente distintas e que existe a possibilidade de a coinfecção levar à sobrecarga do sistema imunológico.