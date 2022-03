Dia mundial sem carne: dá para substituir a proteína animal por plantas?

As estatísticas são divergentes. Há quem estime o porcentual de vegetarianos no mundo perto de 20%, o que não é impossível, considerando que, apenas na Índia, mais de 500 milhões de pessoas declaram que não comem carne. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Ibope, em 2018, a pedido da Sociedade Brasileira Vegetariana, apontou que 14% da população se considera vegetariana, porém, estimativas mais conservadoras colocam o número em 3%.

Seja como for, o fato é que há cada vez mais vegetarianos no mundo, e a indústria de alimentos já percebeu isso. O mercado de proteínas alternativas, feitas a partir de plantas, deve crescer quase 70% nos próximos seis anos, movimentando mais de 28 bilhões de dólares globalmente, de acordo com a empresa de pesquisas de mercado Meticulous Market Research. Entre os grandes players que já entraram no segmento estão JBS, Marfrig, Cargill, ADM, além das startups Beyound Meat, Fazenda do Futuro, NotCo, entre outras.

A pandemia acelerou esse mercado. Em 2020, as vendas de proteínas de plantas dispararam 46% nos Estados Unidos. A covid gerou uma espécie de ansiedade ambiental, aumentando a preocupação com o impacto das diversas indústrias. Nesse quesito, a pecuária não pontua muito bem. Há cerca de 1,5 bilhão de cabeças de gado no mundo, que emitem 7 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente a 60% de todo o setor de proteína animal, incluindo frangos, porcos e peixes.

O avanço do “flextarianismo”

Essa preocupação ambiental se soma à preocupação com a saúde. As dúvidas em relação ao lado negativo da proteína animal fizeram surgir uma nova categoria de carnívoros: os “flextarianos”. Sem abrir mão da proteína animal, no flexitarianismo, leguminosas e grãos entram no cardápio como substitutos às carnes. Mas não todo dia. “O melhor dos dois mundos”, diz Patricia Cavalcante, nutróloga especializada em medicina do estilo de vida.

A adesão a essa dieta passou de 29% em 2018 para 50% em 2020, segundo dados da pesquisa O Consumidor Brasileiro e o Mercado Plant-based, realizada pelo Ibope e coordenada pelo The Good Food Institute (GFI). “Muita gente pensa que as proteínas alternativas irão canibalizar o mercado de carne, mas o que se vê é um crescimento de ambos”, afirma Letícia Gonçalves, CEO global da divisão de nutrição humana da ADM, uma das maiores processadoras de grãos do mundo.

A proteína de planta é apenas uma moda passageira?

Passada a euforia com o salto nas vendas de proteínas alternativas, no início da pandemia, o mercado sofreu um baque. No ano passado, as vendas caíram 0,5% nos Estados Unidos e estagnaram na Inglaterra. “Provavelmente, tivemos um hype, com muitas pessoas experimentando o produto pela primeira vez”, disse ao jornal Financial Times o consultor Will Hayllar, sócio da OC&C Strategy Consultants. “Isso levou ao rápido crescimento.”

Os investidores ficaram preocupados. Especialmente depois que a Beyound Meat, estrela do setor, reportou um prejuízo de 1,27 dólar por ação no quarto trimestre de 2021, bem acima das expectativas, que giravam em torno de 0,77. As ações da empresa caíram 11% após a divulgação dos resultados.

A preocupação, agora, é se o mercado de proteínas alternativas já atingiu seu pico. E as empresas se perguntam se, de fato, é possível substituir a proteína animal por uma alternativa com menos impacto ambiental. Nessa equação, também entra a questão da saúde. Afinal, o ser humano consegue viver sem carne?

O que diz a ciência sobre não comer carne

Largar ou não largar a carne, eis a questão. Mas, e se isso não fosse necessário? Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, e publicado no periódico Science of The Total Environment, indica que reduzir o consumo de carne é a maneira mais rápida de melhorar a saúde.

O estudo comparou três dietas – redução de carne, dietas mediterrâneas (de forma geral, consiste em peixe, azeite, nozes e nenhuma carne) e veganas – e levou em consideração o One Health, sistema de avaliação que tenta definir a saúde ideal para as pessoas e é reconhecido por agências de saúde como o CDC, dos Estados Unidos.

A pesquisa também vai além do humano e tenta encontrar um nível de redução de carne que é benéfica para a saúde humana, a ética e o meio ambiente. O estudo avaliou uma variedade de preocupações, incluindo o que falta à dieta ocidental média, a fonte de alimentos, a emissão de gases de efeito estufa, a produção de resíduos e muito mais.

Levando em consideração os três pilares (humano, ético e natureza), a conclusão dos pesquisadores é que a dieta vegana vence em todas as categorias. Porém, há uma exceção: esse tipo de alimentação exige que os consumidores façam um esforço para ir atrás de alimentos com vitamina B12, vitamina D e cálcio.

Parar com a carne é o ideal?

Sobre parar totalmente o consumo de carne, a professora na Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP), Alice Martins de Carvalho, afirma que esse cenário não é ideal. “Não é uma recomendação que nós [nutricionistas] fazemos. Existem diversas consequências caso isso aconteça”, disse ela, citando um impacto na economia e na agricultura brasileira.

Tanto o estudo quanto especialistas reconhecem que quanto menos carne alguém comer, melhor. Caso a pessoa corte carne de somente uma refeição por dia, já é melhor para o meio ambiente e para a saúde dela do que nem tentar.

“O ideal, pensando na saúde, é a redução do consumo de carne. Isso já vai ter um impacto muito importante, tanto na saúde quanto no meio ambiente”, avalia Carvalho. A especialista cita as recomendações do Fundo Mundial para Pesquisa em Câncer e do EAT-Lancet: 500 gramas de carne vermelha ou 70 gramas de carne no geral por semana, respectivamente.

A solução pode ser chamada de Dieta Redutora, que é a sugerida pela Sociedade Alemã de Nutrição (DGE). A ideia é que os consumidores reduzam moderadamente o consumo de carne e se concentrem em obter mais macronutrientes de vegetais, frutas, leguminosas e grãos integrais. Esse é o futuro.