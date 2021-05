Destroços de foguete chinês caem neste domingo no Oceano Índico

Um grande segmento do foguete chinês que voltou à atmosfera neste domingo (9) se desintegrou sobre o Oceano Índico, anunciou a agência espacial chinesa após uma série de especulações sobre onde o objeto de 18 toneladas cairia.

"De acordo com o monitoramento e a análise, às 10h24 (23h24 de sábado no horário de Brasília) de 9 de maio de 2021, o primeiro estágio do foguete Longa Marcha 5B entrou na atmosfera", informou a Agência Espacial de Voos Tripulados da China em comunicado, fornecendo as coordenadas de um ponto localizado no Oceano Índico perto das Maldivas.

A maior parte desse segmento se desintegrou ao entrar na atmosfera, informou.

O Comando Espacial dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que o foguete "entrou sobre a Península Arábica por volta das 02h15 GMT de domingo".

"Não se sabe se os destroços caíram na terra ou na água", acrescentou.