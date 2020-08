Covid-19 pode existir para sempre, alerta cientista de Oxford

John Bell, um renomado cientista e professor de medicina da Universidade de Oxford, afirmou aos parlamentares do Reino Unido que “a covid-19 pode ficar aqui para sempre”.

Na sessão do Comitê de Saúde e Assistência Social ele disse ainda que é muito improvável haver uma prevenção com efeito que dure por muito tempo. “Teremos que ter um ciclo contínuo de vacinações“, disse.

Como exemplo, o professor citou a poliomielite. “Veja quantos problemas eles tiveram para eliminar, por exemplo, a poliomielite, esse programa de erradicação já existe há 15 anos e eles ainda não estão lá”.

No último dia 20, o governo do Reino Unido anunciou o acesso antecipado a 90 milhões de doses da vacina fabricada pela BioNTech e Pfizer. Esta é uma das vacinas mais aguardadas pelo mundo todo e com fase de testes avançada, quando comparada com as demais.