Covid-19 pode causar derrames e problemas cerebrais em casos graves

Um estudo feito por cientistas das universidades britânicas de Liverpool, Southampton, New Castle e a College London apontou que os pacientes mais graves do novo coronavírus podem desenvolver problemas cerebrais e correm mais risco de ter derrames. Segundo a pesquisa, feita com 125 pacientes hospitalizados no ápice da crise do vírus no Reino Unido em abril, seis a cada dez corriam o risco.

Desses, 62% sofreram derrames durante a hospitalização e quase um terço desenvolveu sintomas parecidos com demência ou psicose.

No entanto, os pesquisadores admitem que o estudo é ainda muito preliminar para ter conclusões 100% assertivas, mas que isso pode jogar luz nos problemas neurológicos menos conhecidos que a doença respiratória pode engatilhar em determinados casos.



Um dos motivos que pode levar um infectado a ter derrames é o desenvolvimento de coágulos sanguíneos, efeito colateral bastante conhecido e estudo em casos de covid-19, o que pode levar a um derrame fatal caso eles migrem para o cérebro e cortem o fornecimento de sangue ao restante do corpo. Ainda não há nenhum estudo que confirme exatamente o por que de os coágulos se formarem em quadros mais severos da doença e causarem inflamações.

Essas inflamações nas principais artérias podem estar, inclusive, por trás dos efeitos psiquiátricos do vírus em alguns casos.

Dos pacientes estudados que apresentaram casos cerebrovasculares, 74% tiveram acidente vascular cerebral isquêmico, 12% uma hemorragia intracerebral e 1% vasculite, que é uma doença capaz de inflamar os vasos sanguíneos.

Em relação às alterações mentais, 31% tiveram mudanças psiquiátricas, 23% apresentaram mudanças não identificadas e 18% com encefalite, inflamação cerebral causada por infecção. 23 dos 125 pacientes apresentaram mudanças mentais, sendo que 43% destes desenvolveram psicose, 26% apresentaram uma síndrome parecida com demência e 17% tiveram um distúrbio afetivo. 26% dos 37 pacientes com status mentais alterados eram mais jovens do que 60 anos e 51% tinham mais de 60, enquanto 18% dos 74 pacientes com maior propensão de ter acidentes vasculares cerebrais (AVCs) eram mais jovens do que 60 e 82% tinham mais do que 60 anos de idade. Os efeitos mentais em casos do SARS-Cov-2 também são mais comuns em homens.

O estudo foi publicado na revista científica The Lancet. Para a realização da pesquisa, as bases não foram escolhidas de forma randômica.

