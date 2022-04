Covid-19: Cuba relaxa restrições de entrada para turistas brasileiros

A partir desta quarta-feira, 6, Cuba não irá mais exigir comprovante de vacinação ou teste RT-PCR para turistas que forem visitar o país. Testes por amostragem ainda serão realizados na entrada.

O governo cubano afirmou que as novas medidas foram tomadas levando em consideração a situação epidemiológica no país. Por lá, 87% da população está com o esquema vacinal completo e 55% tomaram a dose de reforço.

Anteriormente, viajantes não vacinados não podiam entrar no país e era necessário a apresentação de um teste PCR negativo. Não vacinados também precisariam passar por uma quarentena em um hotel em Cuba.

Costa Rica, El Salvador e México também estão com pouca ou nenhuma restrição para entrada, inclusive para aqueles não tomaram a vacina.

No Brasil, não vacinados não podem entrar e é necessário a apresentação de um teste negativo para covid-19.

Outros países da América do Sul estão abertos, mas com restrições para turistas brasileiros. Veja alguns:

Colômbia

Não vacinados: não podem entrar;

Vacinados: entram sem restrições.

Equador

Não vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória;

Vacinados: entram sem restrições.

Guiana

Não vacinados: não podem entrar;

Vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória.

Paraguai

Não vacinados: não podem entrar;

Vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória.

Peru

Não vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória;

Vacinados: entram sem restrições.

Uruguai

Não vacinados: não podem entrar;

Vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória.

Venezuela

Não vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória;

Vacinados: apresentação de teste negativo obrigatória.