Covaxin é aprovada para uso emergencial em crianças de 12 a 18 anos

A vacina contra a Covid-19 da Bharat Biotech, a Covaxin, obteve aprovação para uso emergencial em crianças de 12 a 18 anos, disse a empresa indiana em sua conta no Twitter.

O tweet veio minutos depois que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse em um discurso à nação que jovens de 15 a 18 anos começariam a receber vacinas para a doença a partir de 3 de janeiro.

As infecções por coronavírus na nação de 1,3 bilhão de pessoas caíram quase pela metade em relação ao mês anterior. Nas últimas 24 horas, a Índia relatou 7.189 novos casos, com uma contagem geral de 34,78 milhões, a segunda maior no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além disso, a Índia relatou um rápido aumento nos casos de Ômicron, com o número chegando a 415 no total em 17 Estados.