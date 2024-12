Construtores descobrem pirâmidade com mais de 500 anos durante obra de expansão de rodovia

Durante obras de expansão de uma rodovia no estado de Hidalgo, o Instituto Nacional de Antropologia e História do México fez uma importante descoberta: uma pirâmide. Especialistas estão investigando as ruínas enquanto o governo implementa um projeto de resgate arqueológico.

A estrutura encontrada faz parte de um assentamento que data do período pré-hispânico (650-950 d.C.) e do pós-clássico tardio (1350-1519 d.C.), conhecido como San Miguel. O local abrange cinco setores e pelo menos 10 túmulos arqueológicos.

Além disso, foram recolhidas 155 amostras de materiais cerâmicos, carvão, terra e pisos de madeira, que serão analisadas nos próximos meses.

Os pesquisadores afirmam que a descoberta contribuirá para o entendimento sobre a ocupação humana na região da Serra Alta de Hidalgo. Eles acreditam que as primeiras habitações na área surgiram há cerca de 14 mil anos.

Os primeiros resultados dos estudos estão sendo compartilhados com instituições de ensino, como o Colégio do Estado de Hidalgo e a Universidade Tecnológica da Serra Hidalguense de Zacualtipán de Ángeles, com o objetivo de promover a conscientização sobre a preservação do patrimônio arqueológico.