Conheça a espécie de tarântula azul elétrica descoberta na Tailândia

Uma espécie de tarântula foi descoberta na Tailândia, de acordo com uma nova pesquisa. O animal apresenta um tom que lembra faíscas azuis elétricas, apelidada de tarântula azul elétrica. O estudo foi publicado pela revista Zookeys no último dia 18 de setembro.

Segundo a pesquisa, a aranha foi encontrada durante uma expedição à província de Phang-Nga, no sul do país. O fenômeno da coloração azul nos animais surge do fato da cor ser uma das mais raras encontradas na natureza.

Por que a tarântula tem a coloração azul?

De acordo com pesquisa, a coloração única da tarântula vem de dois tipos de pelos, “azul metálico e violeta”, que estão presentes em diferentes partes do corpo, incluindo as pernas, as quelíceras (apêndices em forma de pinça na frente do boca) e a carapaça (concha superior).

Tarântulas são aranhas pertencentes à família Theraphosidae Thorell. Geralmente são encontradas principalmente nas Américas do Norte, Central e do Sul e algumas regiões da Europa, Ásia, África e Austrália. Esta ampla distribuição sublinha a sua adaptabilidade e presença em diversos habitats em todo o mundo.