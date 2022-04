Como um ciclone bomba deve afetar o Brasil nos próximos dias

Um ciclone bomba – que se forma quando um ciclone nas latitudes médias ganha força rapidamente com a queda acentuada de pressão atmosférica e tempestades fortes – deve trazer algumas consequências para o Brasil ao longo dos próximos dias. O fenômeno tem origem no encontro entre correntes de jato com o avanço de uma massa de ar frio na Argentina e o escoamento de uma corrente de jato vinda da Bolívia com ar quente.

A expectativa é a de que os efeitos sejam sentidos principalmente na variação de temperatura no Sul do país. Ao contrário do fenômeno que ocorreu em julho de 2020, este deve ter uma intensidade menor porque a origem do fenômeno foi muito próxima à região, a Sudeste do Chuí, segundo a MetSul Meteorologia.

Os efeitos serão sentidos primeiro no Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, com a alta das temperaturas. Depois, temporais devem ser sentidos em todo o estado, com temperaturas mais amenas no fim de semana.

Em São Paulo, chuvas devem fazer parte desta sexta-feira e a temperatura deve ficar entre 18º e 27º. No fim de semana, a capital tem possibilidade de garoa, mas sem frio.