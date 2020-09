Como os ataques às Torres Gêmeas foram vistos do espaço, segundo a Nasa

Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 deixaram, ao todo, 2.977 mortes. Mesmo 19 anos depois, as marcas dos ataques às torres gêmeas do World Trade Center ainda são visíveis.

Naquele dia, quatro voos comerciais que rumavam em direção aos Estados Unidos foram sequestrados por 19 membros da organização terrorista Al-Qaeda.

Os sequestradores fizeram propositalmente dois dos aviões colidirem com as chamadas Torres Gêmeas, no complexo empresarial World Trade Center. O alvo, a região de Wall Street em Nova York, é o centro do capitalismo financeiro e as cenas até hoje chocam o mundo. O impacto matou todos os passageiros a bordo e muitos dos trabalhadores dos edifícios. Os prédios desmoronaram horas depois, destruindo parte da vizinhança e fazendo novas vítimas.

Na época, os estragos foram vistos até mesmo do céu — ao longo dos anos a agência espacial americana, Nasa, divulgou imagens surpreendentes de como satélites enxergaram a tragédia. Confira: