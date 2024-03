Como foi parar lá? Pacu aparece em lago na Irlanda e gera mistério

O Inland Fisheries Ireland, instituto responsável pela proteção dos recursos de água doce e de pesca na Irlanda, iniciou uma investigação. Segundo o órgão, o peixe está refrigerado em um laboratório para análise dos restos mortais.

"Ainda não há detalhes sobre a origem do peixe ou como chegou ao lago Garadice, mas pode ter sido libertado de um tanque particular de peixes", afirmou a assessoria de imprensa do instituto.

O instituto enfatizou que apenas um exemplar morto de peixe Pacu foi encontrado no lago, e não uma população.