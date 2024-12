Como dormir em apenas 2 minutos? Conheça a técnica militar que está fazendo sucesso na internet

Um sono de qualidade pode fazer a diferença na vida das pessoas de várias maneiras, principalmente no rendimento nos estudos e no trabalho. Até na disposição para atividades físicas.

De acordo com informações do Office of Disease Prevention and Health Promotion (ODPHP), órgão vinculado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, dormir também traz inúmeros benefícios: ajuda a prevenir doenças, reduz o estresse, melhora o humor, facilita a concentração e favorece decisões mais assertivas.

No entanto, o ODPHP alerta que “ter uma boa noite de sono não depende apenas da quantidade de horas dormidas. A qualidade do sono e a consistência de um horário regular também são fatores essenciais.”

Existe solução para aqueles que não conseguem dormir?

Mesmo que a recomendação de dormir ao menos sete horas por noite seja amplamente difundida, muitas pessoas enfrentam dificuldades para alcançar esse objetivo por causa da insônia.

Por outro lado, nem tudo está perdido: uma técnica militar, que ganhou popularidade nas redes sociais, promete ajudar a adormecer em apenas 1 ou 2 minutos.

O método, descrito originalmente pelo treinador Lloyd Bud Winter no livro "Relax and Win: Championship Performance", requer prática contínua para oferecer resultados. Persistência é essencial, já que pode não funcionar imediatamente.

Como aplicar a técnica militar para dormir:

Relaxe os músculos do rosto, incluindo a mandíbula e o interior da boca.

Solte os ombros, eliminando tensões, e permita que os braços descansem ao lado do corpo.

Respire profundamente enquanto relaxa o peito e as pernas, deixando-os “pesar” naturalmente.

Por cerca de 10 segundos, visualize um cenário calmo para afastar pensamentos indesejados.

O processo dura entre 1 a 2 minutos, dependendo do tempo necessário para completar cada etapa.

Quantas horas de sono os adultos precisam?

De acordo com um estudo da organização norte-americana Mayo Clinic, a quantidade de sono ideal varia entre indivíduos, mas, em geral, adultos devem dormir pelo menos 7 horas por noite.

Recomendações de sono por faixa etária:

Bebês (4-12 meses): 12-16 horas diárias (incluindo cochilos).

Crianças (1-2 anos): 11-14 horas por dia.

Crianças (3-5 anos): 10-13 horas por dia.

Crianças (6-12 anos): 9-12 horas por dia.

Adolescentes (13-18 anos): 8-10 horas por dia.