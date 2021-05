Combo de vacinas? França e Alemanha misturam imunizantes contra covid

Uma decisão controversa de autoridades sanitárias da França e da Alemanha tem indicado que seus cidadãos de, respectivamente, menos de 55 e 60 anos e que já tomaram a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19, recebam como segunda dose da Pfizer ou Moderna.

O combo não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) já que ainda não há estudos sobre as possíveis consequências dessas combinações.

Na França, a decisão deve afetar 530.000 pessoas com menos de 55 anos que já tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca entre o início de fevereiro e meados de março. A Alta Autoridade de Saúde, um painel de especialistas que aconselha o governo francês, disse que a segunda dose deve ser de vacinas baseadas na tecnologia de RNA, como a da Pfizer e a da Moderna.

Na Alemanha, pelo menos 2,2 milhões de pessoas com menos de 60 anos já tomaram a primeira dose da AstraZeneca. O britânico Peter English, especialista em controle de doenças transmissíveis, disse que é razoável combinar vacinas diferentes e que isso já foi feito antes para outras doenças.

Ironicamente, o Brasil foi pioneiro no movimento, em abril, foi levantado que pelo menos 16.500 pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil receberam a primeira dose da vacina da Coronavac e a segunda dose da Oxford/AstraZeneca ou vice-versa. Obviamente, tratou-se de um erro no controle das vacinas aplicadas no país.