Com 66% de vacinados, cidade de SP tem queda brusca de casos graves

A Vigilância Epidemiológica de Serrana (SP) relatou nesta quarta-feira (7) os primeiros sinais de queda na demanda por atendimentos e na incidência de casos graves entre moradores que contraíram o coronavírus.

Embora ainda não possa ser diretamente associado à imunização — que já está quase no fim — há uma completa ausência de pacientes intubados na unidade de Pronto Atendimento (UPA) desde o último final de semana.

Com uma campanha de vacinação inicada em 17 de janeiro, a imunização já atingiu 66% dos voluntários do estudo com as duas doses do imunizante, o que representa um total de 18,5 mil pessoas.