Colorado detecta primeiro caso de mutação do coronavírus nos Estados Unidos

O Estado do Colorado reportou hoje ter encontrado o primeiro caso da variante mais transmissível do coronavírus nos Estados Unidos, esta que foi identificada originalmente no Reino Unido. Segundo o governo local, o infectado é um homem de 20 anos, sem histórico recente de viagens, e que se encontra isolado no momento. Em comunicado, as autoridades regionais indicam que ainda não identificaram contatos do paciente, mas que estão trabalhando para isso.

“Hoje descobrimos o primeiro caso do Colorado da variante B.1.1.7 da covid-19, a mesma variante descoberta no Reino Unido”, tuitou o governador Polis.

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020