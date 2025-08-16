Coelhos com 'chifres'? Entenda a aparição bizarra e o que isso releva sobre a saúde humana

Ao longo da semana, imagens de coelhos com “chifres” viralizaram na internet e chamaram a atenção de internautas. A cena inusitada, na verdade, tem uma explicação simples e tranquila.

Cientistas alertam que os coelhos estão apenas infectados por um vírus comum — mas os resultados são, no mínimo, curiosos.

De acordo com a Associated Press, os coelhos-de-cauda-de-algodão observados recentemente em Fort Collins, no Colorado, estão sendo afetados por um vírus chamado "papiloma de Shope".

Esse vírus, embora cause verrugas bizarras que se projetam como 'chifres' no rosto dos animais, é relativamente inofensivo. Não se trata de uma doença rara ou misteriosa, mas sim de uma infecção sazonal.

O vírus, transmitido por pulgas e carrapatos, causa tumores pequenos. Na maioria das vezes, os coelhos não sentem dor, a não ser que as verrugas cresçam de maneira a afetar a alimentação ou visão.

Coelhos com chifres? Entenda imagens virais

Os coelhos infectados com o vírus do papiloma desenvolvem pequenas projeções de pele, parecendo 'tentáculos' ou 'chifres'. De acordo com Kara Van Hoose, porta-voz da Colorado Parks and Wildlife, esses 'chifres' não são perigosos para os coelhos. Eles desaparecem por conta própria, à medida que o sistema imunológico do animal combate o vírus.

Esses tumores podem parecer alarmantes à primeira vista, mas Van Hoose garante que os coelhos, na maioria das vezes, seguem suas vidas normalmente. O vírus é endêmico na região e se intensifica especialmente no verão, quando os insetos transmissores estão mais ativos.

Entenda como esse vírus mudou a ciência

O vírus papiloma de Shope não só afeta os coelhos, mas também desempenhou um papel importante na pesquisa científica. Ele foi o primeiro a ser identificado pelo Dr. Richard E. Shope, na década de 1930, e ajudou os cientistas a entenderem a conexão entre vírus e câncer, algo que mais tarde contribuiu para a descoberta do HPV, o papilomavírus humano responsável por doenças como o câncer de colo do útero.

A boa notícia é que não há risco para os humanos. O vírus só afeta os coelhos e é específico da espécie, ou seja, não pode ser transmitido para outros animais ou pessoas. Então, se você viu imagens dessas criaturas bizarras circulando nas redes sociais, não se assuste: nada de sobrenatural por aqui.