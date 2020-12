Cientistas revertem ciclo e transformam dióxido de carbono em combustível

Uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, descobriu que é possível transformar dióxido de carbono em um tipo de combustível que pode ser utilizado por aviões. A pesquisa, que ainda carece de resultados em larga escala, foi publicada na terça-feira (22) na revista científica Nature Communications e reportada inicialmente pela Wired.

“A mudança climática está se acelerando e temos enormes emissões de dióxido de carbono”, diz Tiancun Xiao, pesquisador sênior do Departamento de Química de Oxford e autor do artigo. “A infraestrutura de combustíveis de hidrocarbonetos já está lá. Este processo pode ajudar a aliviar as mudanças climáticas e usar a atual infraestrutura de carbono para o desenvolvimento sustentável.”

Para entender como o processo funciona é preciso primeiro explicar que: quando combustíveis fósseis como petróleo e gás natural são queimados, há uma liberação de dióxido de carbono. O experimento realizado tenta reverter este processo, permitindo que o dióxido de carbono se transforme novamente em combustível.

Para fazer isso, os cientistas apostam em uma solução que combina o aquecimento de ácido cítrico, hidrogênio e um catalisador feito de ferro, manganês e potássio. Tudo misturado ao dióxido de carbono. Nos experimentos realizados, foi possível produzir alguns gramas da substância que poderia ser utilizada para criar combustíveis para aeronaves.

O problema é a escala. Nos testes feitos, o dióxido de carbono veio de uma lata, por isso gerou uma quantidade mínima de combustível. Os cientistas querem adaptar o conceito par obter grandes quantidades do gás carbônico, que pode ser obtido em grandes fábricas e até em incêndios florestais. Novos testes devem ser realizados nos próximos meses.

Vale destacar que o dióxido de carbono é considerado o mais comum dos gases de feito estufa que causam o aquecimento do planeta Terra. Até o fim deste século, pesquisadores apontam que as emissões de carbono na atmosfera devem fazer com que a temperatura média da Terra aumente em até dois graus.