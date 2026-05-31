Cientistas encontram fóssil de réptil marinho de 80 milhões de anos do tamanho de um ônibus

Tylosaurus rex: reconstrução de um monossauro durante o período Cretáceo (Reprodução/Alderon Games)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de maio de 2026 às 06h01.
Cientistas identificaram uma nova espécie de mosassauro, um réptil marinho que viveu nos oceanos no mesmo período dos dinossauros. O animal recebeu o nome de Tylosaurus rex.
O predador media cerca de 13 metros, tamanho próximo ao de um ônibus escolar. Os fósseis foram encontrados principalmente no norte do Texas e têm cerca de 80 milhões de anos.
A pesquisa foi liderada por cientistas do Museu Americano de História Natural, que divulgou as informações da descoberta. A autora principal é Amelia Zietlow, que começou a investigação ao notar que um fóssil do museu parecia ter sido identificado como outra espécie, Tylosaurus proriger. Depois de comparar o material com o fóssil original do T. proriger, mantido na Universidade Harvard, os pesquisadores concluíram que os fósseis do Texas pertenciam a uma espécie diferente.
Mais de uma dúzia de fósseis em museus foram ligados ao novo animal. A equipe identificou três diferenças principais: o Tylosaurus rex era maior, tinha dentes finamente serrilhados e viveu em outro período. A maioria dos fósseis de T. proriger foi encontrada no Kansas e tem cerca de 84 milhões de anos.
Além do tamanho, os cientistas apontam que o Tylosaurus rex tinha características ligadas a mandíbulas e músculos do pescoço fortes. O estudo também encontrou sinais de confrontos entre animais da mesma espécie.
Um dos exemplos é o fóssil conhecido como "The Black Knight" (O Cavaleiro Negro). O exemplar, mantido no Perot Museum, no Texas, não tem a ponta do focinho e apresenta uma fratura na mandíbula inferior.
Segundo os pesquisadores, essas lesões provavelmente foram causadas por outro Tylosaurus rex. O dado indica que o gigante marinho também podia disputar espaço ou atacar indivíduos da própria espécie.