Cientistas do MIT descobrem planeta “Pi” do tamanho da Terra

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) descobriram um planeta bastante parecido com a Terra que orbita a cada 3,14 dias em sua própria estrela — bem como a proporção númerica de Pi (π) — a cerca de 81 quilômetros por segundo.

A descoberta foi feita pelos pesquisadores por meio de dados da missão K2 do telescópio Kepler, da Nasa. “O planeta se move com uma regularidade imensa”, afirmou Prajwal Niraula, um dos autores do estudo que foi publicado nesta segunda-feira, 21. Com a ajuda do SPECULOOS, uma rede de telescópios baseados na terra, o time de cientistas confirmou que os sinais enviados pela K2 era a de um planeta que orbitava uma estrela.

O novo planeta, infelizmente, não é chamado de Pi, mas é identificado como K2-315b e é o 315º a ser descoberto usando os dados da missão da Nasa. A massa dele ainda não foi determinada, mas a suspeita é que ele seja terrestre como o nosso planeta.

Mas, ao contrário da Terra, o Pi é provavelmente não habitável. Segundo o MIT, sua órbita faz com que ele se aproxime muito de sua estrela até que a sua superfície fique a uma temperatura de 450 kelvins, ou cerca de 176,85 graus Celsius. A universidade afirma que o valor seria “ideal para assar uma torta de verdade”, fazendo um trocadilho entre a constante Pi e a palavra “pie”, que significa torta. “

Apesar de não ser habitável, os cientistas entendem que o planeta é um candidato promissor para “estudar as características de sua atmosfera”. “Agora sabemos que podemos minar e extrair planetas de dados arquivados, e, com esperança, não deixaremos nenhum planeta para trás, em especial outros que têm um grande impacto”, diz de Wit, professor assistente do MIT, na publicação da universidade sobre a descoberta.

Ainda (para a alegria de muitas pessoas por aí) não foi descoberto um planeta que imita a fórmula de bhaskara.