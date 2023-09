Cientistas descobrem exoplaneta maior que Jupiter em sistema com apenas três estrelas

Localizado no Chile, o Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul (ESO), capturou uma imagem de um exoplaneta orbitando o sistema estelar HIP 81208, a 480 anos-luz da Terra.

Após a análise, os pesquisadores ficaram surpresos com o tamanho do planeta, com quase 15 vezes a massa de Júpiter, em um sistema solar composto por duas estrelas e uma anã marrom. Embora o sistema estelar já seja conhecido pelos astrônomos, informou a revista Astronomy & Astrophysics.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O HIP 81208, chamado também de sistema multi estelar, é composto por uma estrela maior que está sendo orbitada de bem perto por uma anã marrom e uma estrela pequena, mais longe. A última abriga o novo exoplaneta ao seu redor.

A estrela anã marrom é apelidada também de "estrela fracassada", porque as estrelas deste tipo não são massivas o suficiente para realizar uma fusão nuclear, porém são grandes demais para serem classificadas como planetas.

This is an actual image of the stellar system HIP 81208, as captured by the SPHERE instrument on ESO’s #VLT ✨

In it, a new study has revealed a never-before-seen hidden gem: an object (Cb) 15 times more massive than Jupiter! 😮 1/

📷 ESO/A. Chomez et al. pic.twitter.com/fwP1VCT8dk

— ESO (@ESO) September 18, 2023