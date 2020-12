Remédio pode impedir que contagiados pela covid-19 tenham sintomas

Um novo remédio desenvolvido pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca pode impedir que pessoas contagiadas pela covid-19 tenham sintomas da doença para minimizar o risco de morte. Sendo assim, será possível que o remédio ajude a salvar muitas vidas, segundo publicação do The Guardian.

Desenvolvido em conjunto com especialistas do University College Hospital, em Londres, o medicamento está em fase de testes no Reino Unido e consiste em uma terapia de anticorpos.

Com aprovação prevista para abril do ano que vem, o tratamento pode ser oferecido a pacientes infectados em hospitais, a estudantes universitários que moram no campus e a residentes de casas de repouso de idosos para conter surtos localizados.

“A vantagem deste medicamento é que ele fornece anticorpos imediatos”, segundo a médica Catherine Houlihan, virologista da University College London Hospitals que está liderando o estudo sobre o medicamento.

Nos testes, os participantes têm recebido duas doses seguidas do remédio. A rede de testes do medicamento envolve 100 localidades no mundo todo, e o University College Hospital já realiza testes aleatórios do medicamento e placebo para identificar a eficácia no combate aos sintomas da covid-19.

A expectativa dos especialistas que testam o medicamento é de que o coquetel de anticorpos projeta contra a covid-19 por um período que varia entre seis e 12 meses.