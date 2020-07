Chuva de estrelas cadentes pode ser vista de todo Brasil nesta terça

A chuva de estrelas Delta Aquarídeas está prevista para a noite desta terça-feira, 28, e estará em seu pico a partir da 1 da madrugada, pelo horário de Brasília. O fenômeno será visto, principalmente, para quem estiver longe de grandes centros urbanos e estiver disposto a sair da cama de madrugada — já que a maior chance de ver as estrelas cadentes é a partir das 3h da manhã, quando luz da lua crescente está mais fraca.

A chuva de meteoros Delta Aquarídeas dura um mês inteiro — de 18 de julho a 18 de agosto — mas é nas próximas madrugadas, dos dias 28 e 29, que ela estará mais forte e pode ser mais facilmente observada.

Para quem não pode fugir da cidade, outra dica é baixar um aplicativo no celular que consiga localizar no céu a constelação de Aquário. Assim, você pode salvar tempo e não precisa se preocupar se está olhando para o lugar errado. Para uma melhor orientação dos observadores, os astrônomos deram às chuvas de meteoros nomes parecidos com os das constelações pelas quais elas passam. Procure pela constelação de Aquário e você terá mais chance de ver a chuva de meteoros deste mês.

Como os meteoros possuem uma frequência de 15 a 20 por hora e viajam a uma velocidade de 41 quilômetros por segundo, fique tranquilo caso você sinta que não viu nada. A probabilidade de ver algo logo em seguida pode ser alta — só tenha paciência.