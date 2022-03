Chimarrão é pior que 100 cigarros? Estudo relaciona a bebida com câncer

O chimarrão, bebida tradicional no sul do Brasil, feita a partir de uma infusão de erva mate, poderia ser pior que fumar 100 cigarros.

Essa foi a afirmação de uma publicação do jornal americano New York Post, que causou polêmica no último fim de semana, dizendo que o consumo de erva mate causa risco de desenvolver câncer. Para a sorte dos apreciadores da bebida, não é bem assim.

O texto se vale de uma pesquisa cientifíca realizada em 2008, pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Renato Fagundes.

Contudo, apesar do estudo de Fagundes partir de artigos observacionais que mostravam a incidência lesões no trato digestivo com consumires assíduos do chimarrão, o estudo foi feito dentro de um cenário bem específico.

Como relatado na reportagem do jornal americano, o foco da pesquisa do professor Fagundes era uma substância que pode estar ligada a casos de câncer, especialmente de esôfago, chamada PAH (sigla em inglês para hidorcabonetos aromáticos policíclicos).

O estudo demonstrou a presença de um dos PAH, o benzopireno, em amostras de infusão realizadas para a pesquisa. A quantidade da substância seria equivalente ao que contém em um pacote de cigarros.

Outros estudos demonstram que o benzopireno é gerado durante o processo de secagem, que normalmente é feito com o uso de fogo e fumaça, e que adiciona substâncias no processo de combustão.

O resultado da pesquisa, na verdade, é para ser entendido como uma camada de cautela a mais no consumo da bebida, mas não afirma a causalidade entre a doença e o chimarrão.

O alerta, no entanto, é maior sobre a temperatura com qual se consume a erva mate no sul do país.

Com o líquido sendo ingerido em temperaturas de 80 ou até 100 graus, há chances de se ter uma lesão térmica, com agressão à mucosa esofágica. Então, com o acréscimo de abusos como álcool e cigarro, se tem um contexto clinico que poderia, no pior cenário, levar à complicações do nível de um câncer.