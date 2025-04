Charles Darwin revelou que maioria dos gatos brancos podem ser surdos; motivo surpreende

Em seu livro de 1868, "A Variação dos Animais e das Plantas sob Domesticação", Charles Darwin observou que gatos brancos, se têm olhos azuis, são quase sempre surdos. Essa observação pioneira lançou as bases para a investigação científica da relação entre a pelagem branca e a surdez em gatos.

Estudos subsequentes confirmaram que a surdez é mais prevalente em gatos brancos do que em gatos com outras cores de pelagem, especialmente naqueles com olhos azuis. Mas, todos os gatos nascem surdos, na verdade, eles ganham a audição gradualmente a partir da primeira semana de vida.

A surdez em gatos brancos é uma condição sensorial, resultante da degeneração hereditária das células ciliadas na cóclea, responsáveis por traduzir as vibrações sonoras em sinais neurais.

Pesquisas genéticas sobre a surdez em gatos brancos

De acordo com o Currente Biology, uma pesquisa genética revelou que a surdez congênita em gatos brancos é uma herança autossômica não mendeliana, envolvendo múltiplos genes. Estudos em colônias de gatos brancos demonstraram que a probabilidade de surdez em filhotes aumenta quando ambos os pais são surdos.

Diagnóstico e implicações para a pesquisa em humanos

A avaliação da audição em gatos pode ser realizada por meio de métodos como a medição das respostas auditivas evocadas do tronco encefálico, que detecta alterações no campo elétrico em resposta à estimulação sonora.

É importante ressaltar que a surdez em gatos brancos não está relacionada ao albinismo, que é a ausência de melanina. Gatos brancos surdos geralmente não apresentam outras complicações fisiológicas e podem compensar a perda auditiva com uma visão aprimorada.

A pesquisa sobre a surdez em gatos brancos têm implicações importantes para a compreensão da perda auditiva sensorial congênita em humanos, uma vez que os mecanismos subjacentes são semelhantes. Estudos em gatos brancos têm contribuído para o desenvolvimento de próteses e implantes cocleares.