Caverna Sơn Đoòng: fotos da maior caverna do mundo homenageada pelo Google

A Caverna Sơn Đoòng é a homenagem do dia na página inicial do Google nesta quinta-feira, 14 de abril. A maior caverna do planeta foi oficialmente descoberta na mesma data em 2009, motivo pelo qual o serviço de busca escolheu homenagear a região hoje.

Apesar de ter sido oficialmente descoberta em 2009, é estimado que a Sơn Đoòng tenha se formado entre 2 a 5 milhões de anos atrás.

Inclusive, a entrada da caverna foi encontrada por acidente pelo agricultor Ho Khanh em 1990, que escutou o som do rio. Ele tentou voltar, mas não conseguiu encontrar a entrada, e só foi tentar novamente em 2008, acompanhado de representantes da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas.

Onde fica a maior caverna do mundo?

A caverna Sơn Đoòng fica localizada no Vietnã, mais especificamente nas florestas do Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, reconhecido como um patrimônio mundial pela Unesco.

Aberto à visitação há quase dez anos, a caverna está ameaçada devido ao ecoturismo. Apenas algumas centenas de visitantes entram em Son Doong a cada ano. Custa cerca de 50 euros por visita e 2.500 euros para quatro dias de exploração.

Qual o tamanho da maior caverna do mundo?

É estimado que Sơn Đoòng tenha 1,35 bilhão de pés cúbicos, a consagrando como a maior caverna do planeta.

Em 2019, um trio de mergulhadores britânicos provou que ainda havia mais a descobrir depois de encontrar um túnel subaquático conectando Sơn Đoòng a outra caverna – acrescentando outros 5,6 milhões de pés cúbicos ao seu volume já titânico.

Como é por dentro da maior caverna do mundo?

As câmaras internas de Sơn Đoòng são grandes o suficiente para caber um quarteirão inteiro de prédios de 40 andares, chegando até 200 metros de altura em algumas áreas.

Seu interior abriga um túnel de mais de cinco quilômetros, uma barreira de calcita com 90 metros de altura - a "Grande Muralha do Vietnã" - e estalagmites e estalactites gigantescas.

Dentro dela, os cientistas descobriram uma riqueza de formações geológicas recordes, incluindo as maiores pérolas de calcário do mundo e a estalagmite mais alta.

Buracos gigantes situados nas profundezas da caverna permitem que a luz do sol e a chuva alimentem dois ecossistemas de selva intocados, que abrigam raposas voadoras, os únicos macacos do mundo a viver no subsolo, e peixes brancos sem olhos. Uma dessas florestas tropicais prósperas é tão vasta que até tem seu próprio sistema climático localizado.

Veja fotos:

(Com informações de AFP)