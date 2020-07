Cães correm mais riscos de contrair covid-19 do que gatos

Cães e gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus tanto quanto os humanos, mas com sintomas muito mais leves e com menos riscos. As descobertas são do maior estudo já feito sobre a infecção em animais, com 540 cachorros e 277 gatos na Itália entre os meses de março e maio. Vale notar que as conclusões são ainda com base em um estudo preliminar, e não definitivo.

Os pets, embora não apresentassem RNA positivo do vírus, já possuíam anticorpos contra a covid-19, o que indica que eles foram infectados anteriormente pela doença. Os pesquisadores descobriram que evidências de uma infecção prévia estavam presentes em 3% dos cachorros e em 4% dos gatos que participaram do estudo.

A probabilidade de contrair a doença, de acordo com o estudo, é maior em cachorros que vivem em casas nas quais haviam casos do SARS-CoV-2 do que nos gatos. Cachorros machos também têm mais riscos de ficar doentes, mas a hipótese ainda precisa ser confirmada.

A taxa de infecção entre os animais de estimação foram comparadas com a de pessoas na Europa durante o tempo das testagens e sugere que não é difícil que um animal seja infectado pelo vírus.

A pesquisa ainda não passou por uma revisão de pares, quando pesquisadores independentes avaliam um estudo, nem foi publicada em uma revista científica.