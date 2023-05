Buraco negro 'colossal' com 33 bilhões de vezes a massa do Sol pode ser o maior já encontrado

Recentemente, astrônomos descobriram um buraco negro 'ultramassivo' com uma massa 30 bilhões de vezes maior que a do Sol, localizado a centenas de milhões de anos-luz de distância. Segundo um estudo publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, este pode ser um dos maiores buracos negros já descobertos, já que a ciência sugere que os buracos negros não podem crescer muito mais do que isso. O autor do estudo, James Nightingale, afirmou que ainda é difícil compreender o tamanho desta descoberta.

Para deswcobrir o tamanho do buraco negro, cientistas utilizaram a técnica da lente gravitacional. Objetos supermassivos, como galáxias, podem ter uma atração gravitacional tão intensa que desvia os raios de luz. Então, as galáxias são "separadas" e apenas a que está em primeiro plano é analisada.

Neste caso, eles observaram imagens de galáxias distantes tiradas pelo telescópio Hubble e encontraram uma galáxia que estava criando este "efeito de lente". Nightingale e seus colegas usaram computadores para determinar que tipo de buraco negro poderia criar a forma que estavam vendo na imagem e determinaram o tamanho do buraco negro no centro da galáxia em primeiro plano, que é um dos maiores já detectados.

A técnica também pode ser usada para estudar buracos negros inativos, algo que não é possível em galáxias distantes. Segundo os pesquisadores, a descoberta desse buraco negro ultramassivo "empurra os limites da cosmologia" e pode ajudar a detectar mais buracos negros além do universo local e revelar como esses objetos evoluíram no tempo cósmico.

O que é um buraco negro?

Um buraco negro é uma região do espaço com uma gravidade extremamente forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. Ele é formado a partir do colapso de uma estrela massiva, onde a matéria é comprimida em uma região tão pequena que a força gravitacional se torna infinita. Por isso, um buraco negro é uma espécie de "buraco" no espaço-tempo, uma região onde as leis da física convencional não se aplicam.

Essa região é chamada de horizonte de eventos e é o ponto de não retorno, onde nada pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. Os buracos negros são invisíveis, mas podem ser detectados pelos efeitos gravitacionais que causam em objetos ao seu redor. São objetos extremamente fascinantes e desafiadores para a ciência e a astronomia.