Brasileiro é sorteado para ir em próxima viagem espacial da Blue Origin

Quase 17 anos depois do ministro Marcos Pontes ir ao espaço, um novo brasileiro será lançado em uma missão espacial.

A Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, informou nesta segunda-feira, 9, que um engenheiro de Minas Gerais estará em sua próxima missão.

Victor Correa Hespanha, de 28 anos, foi escolhido pela empresa por meio de um sorteio, feito entre nomes de compradores de um NFT, e fará parte de uma tripulação de seis pessoas.

Como as missões anteriores, Victor partirá do centro da Blue Origin no Texas e entrará para o seleto grupo de 20 pessoas que viajaram com a empresa até a borda do espaço.

No primeiro voo tripulado, em julho de 2021, o próprio Bezos fez a viagem, acompanhado por outras três pessoas. A partir da terceira missão com humanos a bordo, o número total de passageiros subiu a seis.