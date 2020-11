Bill Gates diz não entender movimento anti-máscara: “São como nudistas?”

Muitas evidências mostram que as máscaras faciais reduzem a quantidade de gotículas espelidas durante a fala e outras atividades, funcionando para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Atualmente, existem inúmeros modelos e materiais, porém muitas pessoas ainda ignoram seu uso — e Bill Gates diz não entender essas pessoas.

“A ideia de que alguém está resistindo a usar uma máscara é uma coisa tão estranha para mim”, disse o bilionário fundador da Microsoft no primeiro episódio de sua nova série de podcast “Bill Gates e Rashida Jones Ask Big Questions“, divulgado hoje.

“Quem são essas pessoas? São como nudistas?” ele questiona. “Pedimos que você use calça. Ninguém — ou quase ninguém — diz que isso é algo terrível.”

No episódio, a apresentadora do podcast Rashida Jones pergunta a Gates por que os especialistas em saúde nem sempre acreditaram que as máscaras eram eficazes na prevenção da disseminação do coronavírus.

Gates afirmou que, no início, os especialistas baseavam seus conselhos no que sabiam sobre outros vírus respiratórios, como o resfriado comum e a gripe. Nesses casos, a doença pode se espalhar quando as pessoas tossem, mas muito menos do que a covid-19, que pode ser transmitida entre pessoas que estão apenas conversando. “Essas gigantescas cargas virais ​​que você vê com o coronavírus não ocorrem com a maioria dos outros vírus respiratórios”, completou.

Por exemplo, se alguém que estivesse gripado passasse uma hora sem máscara em um quarto com outras pessoas, a maioria dessas pessoas permaneceria saudável. Mas, se uma pessoa sem máscara com covid-19 passar uma hora em um quarto com outras pessoas, “uma grande porcentagem” acabará ficando doente.

Os especialistas também aprenderam durante esta pandemia que máscaras de pano feitas em casa, de preferência com três camadas, ajudam a prevenir a propagação de doenças. No início, eles pensavam apenas que o N95 ou as máscaras cirúrgicas funcionavam. Mas agora, segundo Gates, “está extremamente claro que a vantagem [de usar a máscara] é gigantesca”.

A série de podcasts promete “resolver algumas das maiores questões que enfrentamos hoje em dia”, com temas que vão de desigualdade à mudanças climáticas. Jones se posiciona como pessimista; Já Gates, otimista.

Em seu primeiro episódio, a dupla entrevista o especialista em doenças infecciosas Dr. Anthony Fauci, que discute como seria a implantação da vacina e por que é importante continuar usando máscaras e outras medidas de saúde pública.

“Uma das coisas com que estamos lidando é um grau de fadiga que as pessoas sentem”, disse Fauci.

“Quero dizer às pessoas: ‘Não desista, isso vai acabar, a ciência vai nos ajudar com uma vacina e terapia, e se prestarmos atenção às medidas de saúde pública, podemos obter sucesso.”