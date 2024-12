Banana Azul? Fruta existe, tem gosto de sorvete 'famoso' e pode ser achada em locais inimagináveis

Quando pensamos em bananas, a imagem de frutas verdes ou amarelas vem à mente. Mas você já ouviu falar de uma banana azul com sabor de baunilha e textura parecida com sorvete?

Essa curiosidade, que parece saída de um filme de comédia, é real. Conhecida como Blue Java, essa variedade exótica cresce em regiões tropicais, como Havaí, Sudeste Asiático e América Central.

Por que a banana é azul?

A Blue Java recebe esse nome por sua tonalidade azulada, que combina nuances de prata e verde enquanto ainda está imatura. Essa coloração é causada por uma camada cerosa que recobre a casca. Conforme a fruta amadurece, ela adquire o amarelo típico das bananas convencionais.

A bananeira que dá origem à Blue Java atinge alturas entre 4,5 e 6 metros, enquanto os frutos, além de mais espessos do que outras variedades, medem entre 18 e 23 centímetros de comprimento.

A banana Blue Java é um híbrido resultante do cruzamento entre as espécies Musa balbisiana e Musa acuminata, ambas originárias do sudeste asiático. Seu nome científico, Musa acuminata x balbisiana, reflete suas raízes. No entanto, não existem registros claros sobre o processo exato desse cruzamento.

Atualmente, a Blue Java é amplamente cultivada no Havaí, nas Ilhas Fiji, nas Filipinas e em alguns países da América Latina, mas não há produção significativa no Brasil. Essa variedade se desenvolve melhor em climas quentes, necessitando de 9 a 15 meses para florescer. Em regiões subtropicais, o amadurecimento ocorre entre 2 e 3 meses. Embora a planta seja resistente ao frio e ao vento, seu crescimento é interrompido quando as temperaturas caem abaixo dos 13ºC.

Qual é o gosto da banana azul?

A banana azul se destaca pela sua textura e sabor únicos. Sua polpa é branca, mais espessa e carnuda do que as bananas tradicionais, mas com uma consistência cremosa, quase semelhante a sorvete. O sabor combina uma leve acidez com um toque suave de doçura, o que a torna uma excelente opção para receitas. Algumas pessoas também percebem um leve sabor de baunilha, característica que contribuiu para a popularidade dessa variedade. Quando está completamente madura, ela pode ser consumida com colher.

Quais são os benefícios da banana azul?

A Blue Java possui um perfil nutricional parecido com o de outras variedades de banana. Ela contém 105 calorias a cada 100 gramas, sendo uma excelente opção para quem busca perder peso ou substituir doces – especialmente devido à sua semelhança com o sorvete. Além disso, é uma boa fonte de fibras, antioxidantes e minerais, como as vitaminas B6 e C, manganês e potássio.