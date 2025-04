'Auréola' na Lua? Entenda o fenômeno registrado por moradores no interior de São Paulo

A noite de sábado, 12, foi especial para quem mora em Itapetininga, no interior de São Paulo. Um círculo de luz se formou ao redor da Lua cheia, parecida com uma auréola com o astro no meio.

O fenômeno raro chamou a atenção dos moradores da região e é conhecido como halo lunar. Ocorre quando a luz da Lua é refratada por cristais de gelo presentes em nuvens altas da atmosfera, especialmente as chamadas cirrostratus. Essa refração cria um círculo perfeito de aproximadamente 22 graus de raio em torno da Lua.

🌕 Círculo ao redor da Lua: entenda como se forma o fenômeno registrado no céu do interior de SPhttps://t.co/O80BEyPxPJ #g1 #Itapetininga pic.twitter.com/kPkxgRVKvq — g1 Itapetininga (@g1itapetininga) April 13, 2025

O que é o halo lunar?

Embora o fenômeno não seja extremamente comum, ele não é inédito. A presença de nuvens finas e altas é essencial para a formação do halo, que, devido à maneira como a luz é refratada, sempre aparece como um círculo grande e difuso ao redor do astro.

Em noites de céu limpo, sem outras formações de nuvens mais densas, o espetáculo é ainda mais nítido.

Confira as datas da fase da Lua em abril

Em abril, as fases da lua acontecem nas seguintes datas:

Lua nova: 1 a 3 e 27 a 30 de abril

Lua crescente: 4 a 11 de abril

Lua cheia: 12 a 19 de abril

Lua minguante: 20 a 26 de abril

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura e Pecuária.