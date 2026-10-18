Astrônomos descobrem primeira estrela verde já vista no espaço; entenda o fenômeno

Astrônomos identificaram, pela primeira vez, uma estrela com aparência verde-amarelada. Localizada a cerca de 280 anos-luz da Terra, na Via Láctea, a anã branca chamada WD J1330+6435 apresenta uma coloração incomum, provocada por alterações na composição química de sua atmosfera.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica RAS Techniques and Instruments na última quinta-feira, 15. Segundo os pesquisadores, a tonalidade está relacionada à presença de sódio proveniente de fragmentos de antigos corpos planetários que caíram sobre a estrela.

O fenômeno chamou a atenção porque, normalmente, a cor das estrelas depende principalmente da temperatura. Estrelas mais frias tendem a apresentar tons alaranjados, enquanto as mais quentes podem parecer azuladas. No caso da WD J1330+6435, porém, o brilho esverdeado tem outra explicação.

Por que a estrela apresenta uma cor verde?

A coloração incomum está associada à interação entre átomos de sódio e hélio nas condições extremas da atmosfera da anã branca.

Em condições normais, o sódio absorve luz em uma faixa estreita do espectro, correspondente à região alaranjada. Entretanto, a elevada densidade da estrela modifica esse comportamento.

Os átomos de sódio sofrem interações frequentes com os átomos de hélio ao redor. Isso altera as características da absorção de luz, que passa a abranger uma faixa mais ampla de comprimentos de onda, incluindo tons amarelos, alaranjados e parte dos vermelhos. Como resultado, a luz que escapa da atmosfera apresenta uma aparência verde-amarelada.

A presença do sódio está relacionada à queda de detritos rochosos de antigos corpos planetários sobre a estrela. Esse material também acrescentou outros elementos químicos à sua atmosfera, como cálcio e lítio.

O que é uma anã branca?

Uma anã branca é o núcleo remanescente de uma estrela de massa baixa ou intermediária que esgotou seu combustível nuclear e perdeu suas camadas externas.

Embora possam concentrar uma parcela significativa da massa do Sol, esses objetos apresentam dimensões próximas às da Terra. Isso faz com que tenham densidades extremamente elevadas.

A maioria das anãs brancas apresenta tonalidades semelhantes às de outras estrelas, sobretudo o branco. No entanto, mudanças na composição química de suas atmosferas podem modificar a aparência da luz emitida.

A WD J1330+6435 está localizada na constelação de Draco, também conhecida como Dragão, e integra a Via Láctea.

Como os astrônomos identificaram a estrela verde?

A descoberta ocorreu durante um projeto científico dedicado a investigar como as cores das anãs brancas seriam percebidas pelo olho humano.

A equipe, liderada pelo astrofísico Mark Hollands, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, analisou a influência dos elementos químicos presentes nas atmosferas desses objetos sobre a luz observada.

Os pesquisadores identificaram que, na WD J1330+6435, a combinação entre a presença de sódio e a elevada densidade atmosférica produz uma alteração incomum no espectro luminoso. O estudo também contou com a participação do astrofísico Boris Gänsicke, da mesma universidade.

Os resultados ajudam a compreender como a composição química e as condições físicas extremas podem modificar a aparência de estrelas em estágios avançados de evolução.