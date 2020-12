AstraZeneca se une à Rússia para aumentar eficácia de vacina contra a covid-19

A farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca assinou um memorando com o Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V contra o novo coronavírus, para a cooperação para uma vacina. A ideia da AstraZeneca não é desenvolver uma vacina do zero, mas sim investigar se a combinação de sua vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, junto à Sputnik V, aumentará sua eficácia.

A informação foi dada pelo Kremlin nesta segunda-feira, 21.

Ainda não sabe investir em bolsa? Descubra e saiba gerenciar melhor seu portfólio com a assessoria do BTG Pactual Digital

Para o diretor do Gamaleya, Alexandr Ginzburg, a semelhança entre as imunizações russa e britânica prometem uma compatibilidade alta. “Os testes clínicos na verdade já estão começando e acho que não vão exigir muito investimento e muito tempo”, disse Ginzburg durante a cerimônia de assinatura do documento, que contou com a presença, por videoconferência, do presidente russo, Vladimir Putin.

No dia 8 deste mês, a Oxford se tornou a primeira a divulgar os resultados de fase três em uma revista científica. Os dados preliminares, o que significa que os testes ainda não acabaram, apontam que a vacina teve uma eficácia média de 70,4%. Em um grupo reduzido que tomou doses menores, a eficácia observada foi de até 90%. Aumentar esse número, então, é uma boa estratégia para os britânicos.

Como estamos?

Das 56 em fases de testes, apenas 13 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. Confira quais são abaixo: