Após adiamento da Boeing, Northrop Grumman lança espaçonave rumo à ISS

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A Northrop Grumman lança nesta terça-feira, 10, o foguete Antares rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), carregando a espaçonave não tripulada Cygnus com mais de 3.700 kg de equipamentos e suprimentos.

O foguete parte do complexo de lançamento da Nasa na Ilha Wallops, no estado da Virgínia, nos EUA, às 18h30 (horário de Brasília) e a expectativa é que a espaçonave se acople à ISS no dia 12 de agosto.

Esta é a 16ª missão comercial de serviços de reabastecimento da Northrop Grumman para a Estação Espacial Internacional, no entanto, uma série de pequenas falhas de outras agências no último semestre elevou a preocupação da Nasa com viagens simples como esta.

.@NorthropGrumman's #Cygnus space freighter is targeted to launch on Tuesday at 5:56pm ET from @NASA_Wallops and resupply the station a day-and-a-half later. https://t.co/9pUCOJICGo pic.twitter.com/m3mM0ScAZi — International Space Station (@Space_Station) August 8, 2021

Na semana passada, a Boeing, tradicional fabricante de aviões, tentou enviar pela segunda vez, após 18 meses da última tentativa, a cápsula Starliner à Estação Espacial Internacional. Falhou devido a novos problemas técnicos no momento derradeiro do lançamento.

No dia 29 de julho, a capsula russa Nauka, em uma acoplagem de rotina, teve seus propulsores acionados erroneamente, empurrando a ISS e tirando-a de sua posição normal.

O incidente, apesar de quase fatal, foi, felizmente, controlado mediante o acionamento em sentido contrário de propulsores no módulo de serviço da ISS. Contudo, o alerta vermelho para a segurança da estação está, mais do que nunca, acionado.