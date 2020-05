Após 17 anos, Estados Unidos terão levante de milhões de cigarras em 2020

Mais de 1,5 milhão de cigarras por acre (4 m²) podem emergir nos estados americanos de Virginia, Virginia Ocidental e Carolina do Norte em 2020.

O levante está previsto para este ano, 17 anos depois do último. Pesquisadores não sabem ao certo os motivos que levam as cigarras a emergir apenas a cada 13 ou 17 anos, mas a teoria é que isso evitaria ciclos de vida de seus predadores.

Apesar da invasão de insetos que os Estados Unidos terão, as cigarras são inofensivas para humanos e, no máximo, farão muito barulho.

Comunidades e fazendas com um grande número de levante de cugarras podem ter um problema de barulho substancial”, diz Eric Day, entomologista do Departamento de Entologia do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia.

As cigarras podem afetar as orquídeas, videiras e árvores em razão do depósito de ovos das cigarras fêmeas.