Aos 62 anos, Mary Catherine é animal mais velho do maior lago de água doce do mundo; saiba a espécie

Mary Catherine, aos 62 anos, é o animal mais velho de sua espécie encontrado no Lago Superior, o maior (e mais gelado) lago de água doce do mundo em área de superfície localizado entre os Estados Unidos e o Canadá.

Nascida em 1961, a truta mais velha do mundo viveu eventos históricos marcantes, como a presidência de John F. Kennedy e o naufrágio do SS Edmund Fitzgerald. A truta também passou por 15 Olimpíadas de Verão e nasceu em uma época em que o galão de leite nos EUA custava apenas US$ 1 — hoje em dia, custa cerca de US$ 4,16.

Mary Catherine foi capturada no outono de 2023 por uma equipe do Departamento de Recursos Naturais de Michigan (DNR, na sigla em inglês) em uma área chamada Klondike Reef, localizada no lado sudeste do Lago Superior.

Embora a truta não tenha sido grande em tamanho — ela pesava pouco menos de cinco quilos e media cerca de dois metros de comprimento — sua idade fez dela um verdadeiro fenômeno para os biólogos que a encontraram.

Mary Catherine: a truta de 62 anos capturada no Lago Superior (DNR/Facebook)

Como os cientistas determinam a idade de um peixe?

Para determinar a idade de Mary Catherine, os cientistas utilizaram uma técnica parecida com a usada para datar árvores.

Por meio da análise de uma estrutura dentro das orelhas dos peixes, chamada otólito (ou pedra auditiva), é possível contar os anéis de crescimento, que são formados ao longo dos anos, como os anéis de uma árvore.

Essa técnica é amplamente utilizada para peixes de longa vida, como a truta lagoa, o peixe branco do lago e o cisco, permitindo que os biólogos possam estimar sua idade com precisão.

O que significa achar uma truta tão velha?

A captura de Mary Catherine tem um significado importante para a saúde da população de trutas no Lago Superior.

O DNR de Michigan realiza regularmente a coleta de peixes para avaliar o estado das populações, e encontrar uma truta tão velha é um sinal positivo. Isso sugere que as trutas estão prosperando, apesar das dificuldades de viver em um ecossistema de baixa produtividade.

A truta lagoa é uma espécie adaptada a ambientes mais desafiadores, vivendo com um ritmo mais lento e uma longevidade considerável, em contraste com peixes como o salmão, que têm ciclos de vida rápidos e migrações.

Um ecossistema de baixa produtividade

Mary Catherine pertence à subespécie de truta humper, que é comumente encontrada nas águas mais profundas e afastadas do Lago Superior.

Esse lago é um ambiente com temperaturas médias anuais de apenas 40 graus Fahrenheit e profundidades que alcançam 483 metros, caracterizando-se como um ecossistema de baixa produtividade.

O fato de Mary Catherine ter vivido por tanto tempo nessas condições rigorosas é um indicativo de que as trutas são bem adaptadas e conseguem prosperar em um ambiente aquático desafiador.

Normalmente, as trutas do Lago Superior vivem entre 25 e 30 anos, e a mais velha registrada anteriormente tinha cerca de 42 anos.

A longevidade de Mary Catherine é um sinal promissor para o futuro das trutas do lago, confirmando que esses peixes são capazes de se adaptar e continuar sua existência em um dos ecossistemas mais imponentes dos Estados Unidos.

O nome "Mary Catherine" faz uma homenagem ao ano de seu nascimento, 1961, quando Mary foi o nome mais popular entre as meninas nascidas naquele ano.