Aos 17 anos, ele criou um drone econômico capaz de transformar o setor — e já ganhou R$ 120 mil

Cooper Taylor tem apenas 17 anos, mas já está chamando atenção do governo dos Estados Unidos com um projeto que pode revolucionar a indústria de drones.

O adolescente desenvolveu um modelo mais barato, eficiente e personalizável — e, por isso, foi premiado com US$ 23 mil em bolsas de estudo financiadas pelo Departamento de Defesa do país.

O projeto de Taylor é um drone do tipo VTOL (decolagem e pouso vertical), uma combinação entre helicóptero e avião. Esse tipo de equipamento tem sido cada vez mais usado em áreas como agricultura, resposta a desastres, conservação ambiental, buscas e entregas médicas.

Com um design próprio, o jovem norte-americano conseguiu reduzir o custo de produção para cerca de um quinto do valor de mercado de modelos semelhantes, que chegam a custar milhares de dólares. Ele criou seis protótipos até agora, todos com peças impressas em 3D, programação desenvolvida por ele e placas de controle montadas manualmente.

Em abril, o trabalho rendeu a Taylor uma bolsa de US$ 8 mil no Junior Science and Humanities Symposium. Em seguida, no dia 16 de maio, ele foi premiado com mais US$ 15 mil pela Marinha dos EUA, após apresentar seu projeto na feira internacional Regeneron ISEF.

“Se você é um socorrista, pesquisador ou alguém tentando resolver um problema do dia a dia, quero que tenha acesso a esse tipo de drone”, disse Taylor ao Business Insider.

Drone modular

A inspiração para o projeto surgiu quando sua irmã mais nova ganhou um drone que durava apenas 30 minutos no ar. Ele começou a pesquisar formas de melhorar essa limitação e descobriu os drones VTOL, capazes de decolar como helicópteros e, depois, voar longas distâncias como aviões — sem precisar de pista de pouso.

O principal problema desses drones, segundo ele, é o custo elevado, especialmente por conta da quantidade de motores utilizados. Taylor percebeu que era possível criar um sistema em que os mesmos motores usados para decolar pudessem girar e assumir a função de propulsão durante o voo, o que eliminaria a necessidade de motores adicionais.

Embora a ideia de rotores inclináveis não seja nova — grandes empresas aeroespaciais vêm testando o conceito há décadas —, o diferencial do projeto está na simplicidade e versatilidade. O drone de Taylor é totalmente modular: asas e cauda podem ser trocadas, e há espaço para adaptar câmeras ou instrumentos científicos. Com menos motores e peças substituíveis, os custos são reduzidos significativamente.

Para David Handelman, roboticista sênior no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins e mentor do jovem, o projeto pode atrair usuários que precisam de uma plataforma versátil, mas não têm recursos para comprar sistemas mais complexos.

Hoje, o protótipo mais recente tem cerca de 1,8 metro de envergadura, pesa quase 3 quilos e já foi testado em voos de até 15 minutos. Segundo cálculos do próprio criador, ele pode chegar a 105 minutos de autonomia a 72 km/h — mas ainda prefere não forçar os limites.

Atualmente, o jovem trabalha na sétima versão do drone. Seu objetivo é deixá-lo compacto o suficiente para caber em uma mochila.