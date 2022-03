Anvisa aprova tratamento sem medicamento para mieloma múltiplo

Nesta quinta-feira, 31, a Anvisa aprovou o CAR T-cell para mieloma múltiplo, câncer das células plasmáticas.

A terapia acaba de ser aprovada nos Estados Unidos e recebe registro em tempo recorde pela agência de saúde brasileira, após cerca de um mês.

O tratamento foi desenvolvido pela farmacêutica Janssen e recebeu o nome comercial de CARVYKTI.

Até então, não havia uma terapia eficaz na indicação de pacientes que já passaram por outras linhas de tratamento, como anticd38, inibidor de proteassoma e imunomoduladores.

O mieloma múltiplo é uma doença comum entre pessoas idosas, acima de 60 anos. Os sintomas mais comuns são a anemia e a dor óssea. O diagnóstico é feito por meio de um exame de hemograma ou a indicação de um médico ortopedista.

É um perfil de paciente cuja opções terapêuticas são escassas, mas agora passa a ter uma opção muito eficaz, com taxa de remissão completa entre 80% e 90% de resposta e uma taxa de sobrevida muito mais prolongada acima de quatro anos.

Como funciona o tratamento?

A terapia CAR T-cell é uma das mais modernas e eficazes do mundo e não necessita de nenhum remédio. Através dela, as células de defesa da pessoa são treinadas para lutar contra o próprio câncer.

Para que isso aconteça, os leucócitos do paciente são colhidos, congelados, enviados para um laboratório nos Estados Unidos ou na Europa, modificados e devolvidos para a própria pessoa.

“São esses linfócitos modificados e turbinados que vão combater as células cancerígenas, mas sem quimioterapia ou radioterapia. Ou seja, as células da pessoa são potencializadas para lutar contra o próprio câncer”, disse Marco Aurélio Salvino, hematologista e um dos médicos que lideraram a pesquisa no Brasil.

O Hospital São Rafael D´Or, em Salvador, é um dos únicos centros do país certificados a realizar esse tratamento. Em poucos meses, a terapia estará já à disposição dos pacientes que se enquadram nesta nova terapia celular.

