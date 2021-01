Anticorpo da farmacêutica Eli Lilly reduz internações e mortes por covid-19 em 70%

Os anticorpos sintéticos fabricados pela farmacêutica americana Eli Lilly foram responsáveis por uma redução de 70% no número de mortes devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

Segundo dados divulgados pela companhia nesta terça-feira, 26, a combinação dos anticorpos neutralizantes bamlanivimab e etesevimab também diminuiu o número de hospitalizações – o que indica que a medicação fez com que os quadros não se agravassem.

Os dados fazem parte de um estudo de fase três (a última dos testes clínicos, que testa a eficácia de um determinado medicamento) realizado com 1.035 pessoas. O resultado ainda não foi revisado por pares e tampouco foi publicado em uma revista científica, mas não deixam de ser animadores.

Na semana passada a Lilly divulgou que o bamlanivimab, sozinho, reduziu o risco de as pessoas ficarem doentes em cerca de 57% do grupo total e em 80% dos residentes. Em combinação com o etesevimab, o risco se torna ainda menor.

“A redução de 70% de risco de hospitalizações e mortes vista no teste de fase três dos dois anticorpos é consistente com a redução de hospitalizações ou visitas a prontos socorros vistas com o bamlanivimab sozinho em testes de fase dois. O bamlanivimab já está autorizado para tratar pessoas de alto risco com casos leves e moderados de covid-19”, afirmou Daniel Skovronsky, chefe da área de ciência da companhia.

Ao todo, 10 pessoas do grupo de placebo morreram. No grupo de testes, ou seja, entre aqueles que tomaram a medicação, não houve nenhuma morte.

Ambos anticorpos visam neutralizar a proteína spike da covid-19 (ou espícula), responsável pela entrada do vírus na célula humana ao se acoplar no receptor da enzima conversora da angiotensina 2 , ou ECA2. O remédio é administrado por via intravenosa, como quando um paciente recebe soro pela veia – uma forma bastante conhecida de administração de medicamentos.

A medicação pertence a uma categoria na medicina conhecida como anticorpos monoclonais, ou mAb, que são anticorpos criados em laboratório e imitam a função dos originais que o sistema imunológico das pessoas produzem para evitar outras doenças causadas por vírus.