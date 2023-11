Alternativa à Terra? Pesquisa aponta que lua de Saturno tem todos os elementos básicos para a vida

"Além de especular sobre concentrações limite de compostos bioativos para apoiar os ecossistemas, a teoria metabólica e ecológica pode fornecer uma lente interpretativa poderosa para avaliar se os ambientes extraterrestres são compatíveis com os ecossistemas vivos", afirmou o pesquisador para a Science Alert.

As pesquisas agora propõem que existe um equilíbrio entre a água do oceano e os nutrientes do plâncton baseado no feedback biótico, o que poderia permitir a existência de uma estrutura química para nutrientes e vida simples.