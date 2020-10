Além da Lua: onde mais há água no universo

A Nasa anunciou hoje (26) a descoberta inédita de água na Lua. O feito já é considerado como o mais importante do ano por astrônomos, mas esta não é a primeira vez que pesquisadores encontram água fora do planeta Terra. Outros três astros no Sistema Solar, além do nosso planeta, também têm a substância, que é essencial para a formação da vida como a conhecemos. Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda do zero a programar com nosso curso de data science e python.

Pelo menos desde 2006, há evidências de água em estado líquido em Encélado, uma das luas do planeta Saturno. Em 2009, um estudo publicado na revista Nature o Southwest Research Institute de San Antonio nos Estados Unidos, estudou um dos gêiseres que emanavam das fissuras próximas ao vulcânico polo sul desse satélite natural de Saturno. “A presença de amoníaco nas colunas, junto à detecção de sódio e sais potássicos em partículas geladas do anel E implica que o interior de Encélado pode conter alguma quantidade de água líquida”, afirmou à época William Lewis, um dos pesquisadores envolvidos no estudo. Em 2019, outro estudo da Nasa fala sobre Encélado ter um oceano sob a sua superfície gelada.

A lua de Júpiter chamada Europa é outro astro onde os pesquisadores já descobriram existir água. No entanto, ela compõem a crosta do satélite em estado sólido, ou seja, gelo. A suspeita começou em 1979 e novas evidências ao longo dos anos mostraram que ela se confirmara. A lua Ganímedes, também de Júpiter, conta com uma crosta de gelo de água que fica sob um manto que pode conter água em estado líquido, segundo um estudo divulgado em 2015 e feito com o auxílio do telescópio Hubble.

Além dos três astros, astronônomos da Nasa e outras agências espaciais também investigam a presença de água líquida fora do sistema solar. Já foram encontrados diversos planetas que fazem órbita de estrelas que a uma distância que é considerada favorável para a existência de água em estado líquido, assim como acontece na Terra. O mais emblemático dos planetas já descobertos é o Proxima B, encontrado em 2016 por cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. O planeta pode estar coberto de oceanos de água e gira em torno da estrela Proxima Centauri, localizada a apenas 4,2 anos-luz da Terra.

Ainda que muitas descobertas importantes tenham sido feitas nos últimos anos, a vida como a conhecemos só foi encontrada na Terra. Mas, como dizia o divulgador científico Carl Sagan, “Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto”.