Adolescente procura médico por inchaço e descobre dentes nascendo na região do olho

Um adolescente de 16 anos passou por uma cirurgia na Índia para retirar um dente da órbita ocular esquerda, cavidade que abriga o olho. O jovem apresentava um inchaço sem dor havia cerca de um mês, mas buscou atendimento apenas depois que duas pontas esbranquiçadas apareceram entre a sobrancelha e a pálpebra.

Os exames revelaram um canino completamente formado na região. Segundo o relato médico citado pelo The Conversation, o adolescente tinha um dente ectópico, nome dado ao dente que se desenvolve ou emerge fora da boca.

Os seios maxilares, cavidades localizadas próximas ao nariz, estão entre os locais mais frequentes desse tipo de ocorrência. Há também registros de dentes no nariz, no palato — o céu da boca — e, em casos raros, na órbita ocular.

Uma revisão publicada em junho de 2023 e disponível na National Library of Medicine reuniu 61 casos. Entre os sintomas relatados estavam inchaço, dor de cabeça e dificuldade para abrir a boca. Em alguns pacientes, porém, o dente permaneceu por anos sem ser percebido.

Como um dente pode se formar fora da boca?

Durante a gestação, a formação da face envolve o desenvolvimento e a união de diferentes tecidos. Alterações nessas etapas podem fazer com que um dente se forme fora de sua localização habitual.

Traumas, intervenções odontológicas, cistos e tumores também estão entre as possíveis causas. No caso do adolescente indiano, a equipe médica não determinou a origem da alteração. O paciente não tinha histórico de trauma.

Como os médicos identificam e retiram o dente?

Para identificar a posição do dente, os médicos recorrem a exames de imagem. A tomografia computadorizada permite avaliar sua localização e a proximidade com estruturas que podem ser afetadas.

A decisão de remover o dente depende de fatores como risco de infecção, obstrução ou lesão nos tecidos próximos. Quando ele está no nariz ou nos seios nasais, a retirada pode ocorrer por endoscopia, técnica que utiliza instrumentos introduzidos pelas narinas.

A extração não implica que um novo dente surgirá no mesmo ponto. Pessoas com dentes supranumerários — aqueles que excedem a quantidade habitual — podem, contudo, apresentar outros dentes extras. Os exames do adolescente não encontraram outros dentes ectópicos.