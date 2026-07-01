Abacaxi antes da partida? Saiba por que Vini Jr. incluiu a fruta na rotina

Um vídeo de Vinícius Júnior comendo uma fatia de abacaxi antes de Brasil x Japão, jogo que aconteceu na última segunda-feira, 29, circulou nas redes sociais e despertou a curiosidade dos torcedores. O hábito faz sentido do ponto de vista nutricional, já que a fruta reúne características que favorecem a preparação para atividades físicas, como alto teor de água, carboidratos de rápida absorção e compostos que auxiliam a digestão.

Por que atletas consomem abacaxi?

O abacaxi é composto por cerca de 85% de água, o que ajuda na hidratação do organismo, especialmente antes de exercícios intensos. A fruta também fornece carboidratos, que servem como fonte de energia para o corpo durante a prática esportiva.

Outro destaque é a bromelina, uma enzima natural presente no abacaxi. Ela participa da digestão das proteínas e pode contribuir para uma digestão mais confortável, fator importante para atletas que precisam se alimentar pouco antes das partidas.

Vini Jr comendo abacaxi antes de colocar o Japão na chapa pic.twitter.com/zU1jRhWUT6 — Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) June 29, 2026

Confira cinco benefícios do abacaxi, segundo Georgina Kuttel, nutricionista holística especializada em alimentação funcional, em entrevista ao Globo:

1. Favorece a hidratação

O elevado teor de água — cerca de 85% — ajuda a repor líquidos perdidos pelo suor e contribui para manter o organismo hidratado durante o esforço físico.

2. Auxilia a digestão

A bromelina facilita a digestão das proteínas, enquanto as fibras presentes na fruta contribuem para o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade.

3. Contribui para a saúde da pele

O abacaxi é fonte de vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno e para a proteção das células contra os radicais livres. A fruta também fornece vitamina E, associada à manutenção da saúde da pele.

4. Pode aliviar processos inflamatórios

Estudos indicam que a bromelina apresenta propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir desconfortos relacionados a inflamações, como dores articulares.

5. Melhora a absorção de ferro

A vitamina C presente na fruta favorece a absorção do ferro dos alimentos, nutriente importante para a formação da hemoglobina e o transporte de oxigênio pelo organismo.

Há restrições para o consumo?

Embora seja uma fruta saudável, alguns casos merecem atenção especial. Pessoas com alergia à bromelina, por exemplo, devem evitar o consumo. Quem utiliza medicamentos anticoagulantes deve buscar orientação médica, pois a enzima pode influenciar a coagulação sanguínea. Já pessoas com diabetes precisam considerar a quantidade consumida e encaixar a fruta dentro do planejamento alimentar.

Para atletas e praticantes de atividade física, o abacaxi pode ser uma boa opção antes de treinos ou jogos quando inserido em uma alimentação equilibrada.