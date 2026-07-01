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Abacaxi antes da partida? Saiba por que Vini Jr. incluiu a fruta na rotina

Rica em água, vitamina C e bromelina, a fruta pode contribuir para hidratação, digestão e recuperação muscular

Abacaxi: O alimento ganhou destaque após imagens do atacante da Seleção Brasileira viralizarem nas redes sociais (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Abacaxi: O alimento ganhou destaque após imagens do atacante da Seleção Brasileira viralizarem nas redes sociais (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de julho de 2026 às 08h48.

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Um vídeo de Vinícius Júnior comendo uma fatia de abacaxi antes de Brasil x Japão, jogo que aconteceu na última segunda-feira, 29, circulou nas redes sociais e despertou a curiosidade dos torcedores. O hábito faz sentido do ponto de vista nutricional, já que a fruta reúne características que favorecem a preparação para atividades físicas, como alto teor de água, carboidratos de rápida absorção e compostos que auxiliam a digestão.

Por que atletas consomem abacaxi?

O abacaxi é composto por cerca de 85% de água, o que ajuda na hidratação do organismo, especialmente antes de exercícios intensos. A fruta também fornece carboidratos, que servem como fonte de energia para o corpo durante a prática esportiva.

Outro destaque é a bromelina, uma enzima natural presente no abacaxi. Ela participa da digestão das proteínas e pode contribuir para uma digestão mais confortável, fator importante para atletas que precisam se alimentar pouco antes das partidas.

Confira cinco benefícios do abacaxi, segundo Georgina Kuttel, nutricionista holística especializada em alimentação funcional, em entrevista ao Globo:

1. Favorece a hidratação

O elevado teor de água — cerca de 85% — ajuda a repor líquidos perdidos pelo suor e contribui para manter o organismo hidratado durante o esforço físico.

2. Auxilia a digestão

A bromelina facilita a digestão das proteínas, enquanto as fibras presentes na fruta contribuem para o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade.

3. Contribui para a saúde da pele

O abacaxi é fonte de vitamina C, nutriente essencial para a produção de colágeno e para a proteção das células contra os radicais livres. A fruta também fornece vitamina E, associada à manutenção da saúde da pele.

4. Pode aliviar processos inflamatórios

Estudos indicam que a bromelina apresenta propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir desconfortos relacionados a inflamações, como dores articulares.

5. Melhora a absorção de ferro

A vitamina C presente na fruta favorece a absorção do ferro dos alimentos, nutriente importante para a formação da hemoglobina e o transporte de oxigênio pelo organismo.

Há restrições para o consumo?

Embora seja uma fruta saudável, alguns casos merecem atenção especial. Pessoas com alergia à bromelina, por exemplo, devem evitar o consumo. Quem utiliza medicamentos anticoagulantes deve buscar orientação médica, pois a enzima pode influenciar a coagulação sanguínea. Já pessoas com diabetes precisam considerar a quantidade consumida e encaixar a fruta dentro do planejamento alimentar.

Para atletas e praticantes de atividade física, o abacaxi pode ser uma boa opção antes de treinos ou jogos quando inserido em uma alimentação equilibrada. 

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