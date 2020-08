A transmissão do novo coronavírus piora no frio?

As temperaturas caíram nas regiões Sul e Sudeste do país nesta semana. Os termômetros chegaram a marcar temperaturas negativas e houve até mesmo neve e chuva congelada em alguns estados. Em São Paulo, embora a neve não esteja nem próxima de acontecer, esta sexta-feira, 21, amanheceu fria e chuvosa. Em meio a guarda-chuvas, casacos e luvas, o Brasil ainda enfrenta a pandemia do novo coronavírus. E a pergunta que não quer calar é: o frio piora a transmissão da covid-19?

A resposta (como todas em relação ao vírus) é um pouco complicada e é algo entre o sim e o não.

Um estudo feito pela King’s College de Londres em junho deste ano, por exemplo, aponta que países que começaram a enfrentar a pandemia durante o verão (com temperaturas e taxas de umidade mais altas) se saíram melhor do que aqueles que estavam passando pelo inverno.

A estação mais fria do ano, segundo a universidade pública britânica, também pode piorar os sintomas da covid-19. A pesquisa, que não passou pela revisão de pares, foi feita com base na análise dos dados de quase 7 mil pacientes em hospitais da Croácia, Espanha, Itália, Finlândia, Polônia, Alemanha, Reino Unido e China.

O que foi observado à época é que houve uma queda de 15% na taxa de mortalidade da doença a cada aumento de um grau Celsius na temperatura. Para os pesquisadores também é preciso evitar o uso de aquecedores internos durante os meses do inverno porque eles podem “secar as barreiras protetoras das mucosas no nariz e nas vias aéreas”, o que pode facilitar a infecção.

Outro estudo mostra que o surto causado em 2002 por outra variação do coronavírus foi ligado a condições climáticas, como a preferência do vírus por lugares secos e frios — favoritismo que pode ser mantido também pela covid-19.

Mas segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa pode ser infectada pelo vírus independente da estação do ano ou da temperatura que estiver no local onde ela mora. O calor não é capaz de, por si só, evitar que o vírus seja contraído, bem como baixas temperaturas também não são capazes de matá-lo.

O que vale lembrar é que outros vírus, como a gripe, têm sua transmissão aumentada no frio. Ainda não se sabe com certeza se o SARS-CoV-2 realmente piora no inverno, mas é importante ficar atento aos sintomas das doenças e procurar um hospital se houver suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Segundo os cientistas da Universidade do Sul da Califórnia (USC), em casos de covid-19 primeiro aparece a febre, depois a tosse, seguida pelas dores musculares e, por último, aparece a naúsea ou vômito/diarreia.

O Brasil é o segundo mais afetado pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, com mais de 3,5 milhões de casos e 112.304 mortes.