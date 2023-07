15 pequenas mudanças de hábito para uma cozinha mais sustentável

Cozinhar é algo tão rotineiro que talvez muita gente nem se dê conta de que essa atividade pode impactar o meio ambiente de diferentes maneiras. Durante o preparo de uma refeição, pode ocorrer o desperdício de alimentos, de água e energia, por exemplo, sem contar o descarte inadequado de resíduos.

Falando apenas do desperdício de comida, no Brasil quase 27 milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora todo ano, segundo a ONU. É claro que há grandes perdas no campo, no transporte e nos pontos de venda, mas esse número também envolve o que acontece dentro da sua casa. É a parte da história que você, individualmente, tem o poder de mudar.

Junto da comida jogada no lixo também estão sendo desperdiçados energia e recursos que foram usados no cultivo, na produção, na embalagem e no transporte. Quando o alimento se decompor nos aterros sanitários, ele ainda produzirá metano, um gás de efeito estufa 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono.

Por isso, repensar pequenos hábitos faz muita diferença. Veja 15 medidas simples para incluir na rotina e tornar sua cozinha um ambiente mais sustentável:

COMPRAR

Escolha com critério

Na hora das compras, priorize alimentos da estação, compre em mercados perto de casa e dê preferência a produtos de empresas comprometidas com a redução de suas emissões de carbono, que façam o uso responsável dos recursos naturais e apoiem causas ambientais. ]

Evite sacolas plásticas

Tenha sempre no carro ou na bolsa algumas sacolas reutilizáveis para não ser pego desprevenido no supermercado. O que não couber nelas pode ser levado em caixas de papelão, geralmente disponíveis no local, que depois devem ser descartadas na lixeira de recicláveis.

Planeje o cardápio

Antes de ir ao mercado ou à feira, defina o cardápio da semana, faça a lista de ingredientes que precisa para o preparo dos pratos e se limite a comprar só o que estiver na lista. Dessa forma, você impede que alguns alimentos acabem sobrando, estraguem e sejam desperdiçados.

Compre a granel

Grãos, farinhas, frutas secas... Diversos alimentos podem ser comprados a granel em lojas de produtos naturais. Quando possível, prefira essa opção, que evita o uso de embalagens. Ainda dá para levar seu próprio recipiente, como potes de vidro, aumentando os benefícios ambientais.

GUARDAR

Leia atentamente o rótulo

Fique de olho nas recomendações de armazenamento presentes nas embalagens (se precisa ficar na geladeira, até quanto tempo depois de aberto deve ser consumido etc.). Muito das perdas de alimentos está relacionado à desinformação sobre a forma correta de guardar o produto.

Monitore as datas de vencimento

Destaque com marca-texto a data de validade dos produtos para que fiquem bem visíveis e coloque na prateleira da frente do armário aquilo que precisa ser consumido primeiro. Se algum produto estiver próximo de vencer, prepare uma receita com ele, congele, dê para alguém que vai usar depressa... Só não deixe estragar.

Bananas bem maduras, por exemplo, não precisam ir para o lixo: podem ser congeladas cortadas em pedaços e depois usadas no preparo de vitaminas, sorvetes e bolos.



PREPARAR

Aproveite ao máximo o alimento

Diversos talos, folhas e cascas, geralmente descartados, são nutritivos e podem ser usados em receitas de sopas, caldos, refogados e pães. Frutas meio machucadas rendem geleias, sucos e bolos. As sobras do frango assado podem virar recheio de torta. Batatas podem ser assadas ou fritas com a casca. Até o restante do arroz vira deliciosos bolinhos. Esses são exemplos de bom aproveitamento dos alimentos que você pode praticar em casa para evitar o desperdício.

Otimize o uso da água

Ao lavar os vegetais, em vez de deixar a torneira aberta o tempo todo, use duas bacias: em uma você lava e na outra, enxágua. Para fazer macarrão, cuidado para não exagerar na quantidade de água, assim como no cozimento de alimentos no vapor. Neste último caso, se cozinhar legumes, a água pode ser reutilizada no preparo de sopas, arroz ou feijão.

Congele em porções adequadas

Separe um dia da semana para cozinhar e congelar a comida. Congele sempre em porções pequenas, o equivalente ao que será consumido em uma refeição, para que não haja desperdício. Para descongelar, evite o micro-ondas ou deixar sob a torneira – basta se programar, segundo o cardápio que definiu para a semana, e passar do freezer para a geladeira na noite anterior.

DESCARTAR

Armazene o óleo usado

Nunca descarte o óleo de cozinha no ralo, pois ele entope as tubulações e contamina a água dos rios. Em vez disso, vá armazenando o líquido em uma garrafa PET e depois leve para a reciclagem, onde será reaproveitado na fabricação de sabão e outros produtos.

Separe o lixo

Disponha em uma lixeira separada os itens recicláveis (latinhas, embalagens de leite e suco, recipientes plásticos, potes de vidro, tampas de metal). Antes, lave-os e deixe secar, pois só é possível reciclar o que estiver limpo.

Descarte corretamente os eletros

Caso algum eletrodoméstico tenha quebrado, tente consertar antes de comprar um novo. Se não tiver conserto, jamais descarte no lixo. Entregue-o ao fabricante, que dará a destinação correta, ou informe-se na prefeitura da sua cidade onde há um ecoponto próximo.

Considere ter uma composteira

Para o descarte dos resíduos orgânicos, uma alternativa é fazer uma composteira doméstica, que vai fazer do “lixo” um excelente adubo, que depois pode ser usado nos vasos de planta, no jardim ou na pracinha do seu bairro. Desse modo, as partes dos alimentos que não puderam ser consumidas voltam para a natureza como nutrientes.

EQUIPAMENTOS

Atenção ao consumo dos eletros

Na hora de comprar um novo eletrodoméstico, atente-se se ele possui o selo Procel, de eficiência energética. Na cozinha, a geladeira é o que mais consome energia, por isso é preciso verificar frequentemente se é preciso trocar a borracha de vedação. E não custa lembrar: evite abrir a porta muitas vezes sem necessidade, pois aumenta o gasto de energia. Enquanto não estão sendo usados, é melhor que equipamentos como microondas e cafeteira fiquem desligados da tomada.

Opte por panelas mais sustentáveis

Até a escolha das panelas pode contribuir. Prefira as opções mais duráveis e que conservem mais o calor, reduzindo o gasto de energia. Informe-se também sobre o impacto ambiental de sua produção e se podem ser recicladas depois. Panelas de ferro, por exemplo, são recicláveis e duráveis, mas causam danos ambientais na extração do metal. As de porcelana têm menor impacto, porém podem durar menos por quebrarem facilmente. Tudo isso deve ser levado em conta.