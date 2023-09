13 atrações imperdíveis para ver na Virada Sustentável em São Paulo

Há 13 anos a cidade de São Paulo sedia a Virada Sustentável, um evento que busca ampliar a conscientização de quem mora na cidade sobre aspectos ligados à sustentabilidade.

Este ano, a 13ª edição do festival vai acontecer entre os dias 16 e 24 de setembro com mais de 800 atividades gratuitas de teatro, música, shows, exposições, oficinas, palestras e intervenções artísticas em várias regiões da capital.

As temáticas abordadas incluem consumo consciente, mudanças climáticas, meio ambiente, economia circular e responsabilidade socioambiental.

Confira 13 atividades imperdíveis da Virada Sustentável em 2023:

Apresentação Bichos do Brasil

A premiada Companhia Pia Fraus é destaque da programação da Virada Sustentável no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital. Marcado para o dia 24 de setembro, no palco Cênicas do parque, o premiado espetáculo interpreta a riqueza da fauna brasileira com música e coreografia por meio de bonecos. Para assistir ao espetáculo é preciso se inscrever previamente pela plataforma Sympla.

Apresentação da dança indígena Toré

No dia 16 de setembro, sábado, às 16 horas, no Parque Augusta, localizado na região da Consolação, acontece a ocupação artística feita por indígenas da etnia Wassu Cocal, naturais de Alagoas e que residem atualmente na Aldeia Wassu, dentro da Reserva Indígena Multiétnica Filhos desta Terra Aldeia, em Guarulhos, São Paulo.

Exposição Cinzas da Floresta

Traz em cartaz reproduções de obras pintadas com a tinta feita das cinzas coletadas pelo artista Mundano durante uma expedição por áreas queimadas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal. Os cartazes serão afixados na estação Trianon- Masp do Metrô de São Paulo e estarão expostos de 15 de setembro a 15 de outubro.

Exposição ODS

Peças superdimensionadas em triedros que trazem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU estarão expostas no parque Villa-Lobos. Para criar uma obra de arte inspirada em cada ODS, foram convidados 17 artistas atuantes na cena de arte urbana paulistana. Em uma face dos triedros haverá uma instalação artística estilo patchwork com materiais recicláveis oriundos de cooperativas da região. As intervenções serão realizadas ao vivo no parque, no dia 17 de setembro. Os triedros ficarão expostos até 24 de setembro.

Fórum Virada Sustentável

Com 26 palestras nos dias 16 e 22 de setembro na Ocupação 9 de Julho e no Unibes Cultural, o Fórum terá palestras como “Biocombustíveis e o desafio da descarbonização”; “Juventude pelo Clima”; “Educação Ambiental e Educação Climática: uma disciplina nas escolas?”; “O desafio das mudanças climáticas para a cidade de São Paulo”; “Moda e Sustentabilidade”; “Design de embalagens e a circularidade do plástico”; e “Futuros pós-capitalistas: Construir uma cultura sustentável com comunidade, água e amor”, com o ativista ambiental e de solidariedade internacional Martin Winiecki. No site da Virada Sustentável está a programação completa do Fórum.

Vale lembrar que todos os Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura de São Paulo também participam da Virada Sustentável com uma programação de oficinas e atividades propostas pela Secretaria de Educação do município, pensada exclusivamente para o festival.

Unidades do Sesc São Paulo, por sua vez, oferecerão oficinas, rodas de conversa e mostras culturais envolvendo o tema da sustentabilidade possível, jardinagem, permacultura e materiais reutilizáveis.

A programação completa está no site da Virada Sustentável.

Bem-estar e música na Virada Sustentável

Para além das atividades ligadas diretamente à sustentabilidade, música e ações de bem-estar e reconexão com a natureza também acontecem durante o festival.

Para Mariana Amaral, idealizadora da Virada Sustentável junto com André Palhano, pensar em um futuro sustentável e mais saudável para todos é praticar hoje ações de cuidado com o outro e com si próprio. “As atividades de bem-estar presentes na programação proporcionam essa volta para a natureza e para questões essenciais de sobrevivência”, afirma. “A Virada é o momento ideal para apresentar temas pouco conhecidos da população de uma forma palatável, lúdica e prazerosa, através da arte, cultura e ações para o despertar do conhecimento”, diz Palhano.

Veja algumas das atrações de música e bem-estar que acontecem no festival:

Apresentações musicais no Beco do Batman

No Beco do Batman, na Vila Madalena, a música foi o meio escolhido para levar as reflexões do festival para o público. Para o dia 17, está confirmada a apresentação do grupo itinerante Um Tza Fanfarra, de música balcânica, às 10h. E no dia 23, às 10h, o espetáculo será com Fanfarronas Sisisi!, da trupe circense Las Fanfarronas.

Aulão de yoga aliado à prática kirtan

Acontece no parque Villa-Lobos com Renata Mozzini e Banda Naya, no dia 23, das 10 às 12 horas.

Charanga do França

Sendo uma fanfarra, um grupo de percussão e sopros, a Charanga se mantém fiel à premissa de ser um bloco de chão, sem carro de som, sempre lado a lado com seus foliões, e já deixou sua marca no bairro da Santa Cecília, reunindo uma média de 20 mil pessoas no dia do cortejo carnavalesco, trazendo no repertório músicas autorais, clássicos de carnavais passados e influências. A apresentação acontece no dia 23, às 17h, no parque Villa-Lobos.

Concerto da Orquestra Mundana Refugi com Adriana Calcanhoto

A programação artística do festival se encerra no Parque Villa-Lobos no dia 24, às 17h, com concerto da Orquestra Mundana Refugi, composta por músicos imigrantes e refugiados, e participação especial da cantora e compositora Adriana Calcanhoto. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), agência da ONU que atua na proteção dos direitos das pessoas em situação de refúgio, também participará da cerimônia final.

Oficinas de bem-estar

Acontecem no espaço Eywa, na Lapa, zona oeste da capital paulista, no dia 23, oficinas de meditação, yoga, limpeza energética e ativação dos chakras.

Palestra de Paramahamsa Sri na Exposição "Os Mundos de Leonardo da Vinci"

Além de poder apreciar a exposição do gênio Leonardo da Vinci, em cartaz no shopping Morumbi, o expectador poderá assistir uma palestra do swami Paramahamsa Sri, além de ouvir agradáveis músicas e mantras de sua banda. Dia 19, às 20h. É preciso fazer a inscrição antecipadamente.

Show Dani Black

Nome de ponta de sua geração, filho da cantora Tetê Espíndola e do compositor Arnaldo Black, Dani Black se apresenta no dia 14, às 20h, no teatro B32, na abertura da Virada Sustentável. É preciso se inscrever para a apresentação.

[legenda: Show gratuito de Marie Gabriella [foto] e Nicole Salmi acontece no dia 24 no parque Villa-Lobos]

Show Marie Gabriella e Nicole Salmi

A cantora e compositora Marie Gabriella se apresenta no parque Villa-Lobos com seu repertório de canções autorais voltadas à reflexão e devoção ao divino e à natureza. A apresentação conta com a participação da também cantora Nicole Salmi. Dia 24, das 12h30 às 13h.