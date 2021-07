Zuckerberg, do Facebook, gasta fortuna com segurança pessoal; veja ranking

Andar por aí sendo um bilionário não deve ser tarefa das mais fáceis. Ainda mais sendo um ricaço conhecido, como é o caso de executivos à frente de grandes companhias no Vale do Silício -- Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, por exemplo. Ou seja, investir em segurança pessoal é inevitável para eles. Mas, quanto exatamente eles gastam com esses serviços? Um levantamento recente mostra que está longe de ser pouco, com algumas dezenas de milhões investidas nesses serviços.

Em números, um levantamento do site Protocol mostrou que os executivos do alto escalão no Vale do Silício gastaram, em 2020, US$ 46 milhões com segurança pessoal no último ano. Desse valor, chama a atenção o fato de que mais da metade corresponde aos gastos de uma única pessoa: Mark Zuckerberg. No último ano, os gastos dele com segurança somaram US$ 23,4 milhões. A análise foi feita considerando dados enviados à SEC (a "CVM" dos Estados Unidos).

Um fator que ajuda a explicar o montante gasto por Zuckerberg é o fato de que a rede social está no centro de diferentes polêmicas, principalmente eleições norte-americanas e pandemia. Em declaração recente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que "as redes sociais estão matando pessoas com desinformação sobre a covid-19". Em seguida, o governo Biden endureceu o tom contra as big techs, chamando as companhias para tomarem uma posição mais ativa contra a disseminação de informações falsas.

No Brasil, o tom também é de investigação. Nesta quinta-feira, o presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz, afirmou que a Comissão pode investigar empresas como Google e Facebook pelo papel que têm ao disseminar informações sobre a pandemia no país.

Diante de um cenário como esse, o Facebook afirmou que encontrou "ameaças direcionadas especificamente a Zuckerberg" no último ano -- o que também ajuda a explicar o volume tão grande de gastos com segurança.

Outros executivos e seus gastos

No ranking, atrás de Zukerberg, porém com uma grande diferença dos gastos do executivo, está Sheryl Sandberg, COO do Twitter, com gastos de US$ 7,6 milhões em segurança no último ano. Em terceiro lugar, está Sundar Pichai, CEO do Google, com um gasto anual de US$ 5,4 milhões. Pouco depois está Jeff Bezos, com US$ 1,6 milhão.

Outros nomes da lista são o presidente da Lyft, John Zimmer (US$ 2,06 milhões) e Larry Ellisson, da Oracle (US$ 1,71 milhão). Em último lugar da lista está Tim Cook, da Apple, com US$ 470 mil dólares.